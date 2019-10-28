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На заседании фракции "Слуга народа" Зеленский попросил не "раскачивать лодку"

28 октября, 21:37

В основном говорили о субвенции и выделении денег на восстановление дорог на Донбассе

Владимир Зеленский. Фото ОПЕНГРАФ.

Владимир Зеленский. Фото ОПЕНГРАФ.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом были на заседании фракции "Слуга народа". Об этом сообщает Telegram-канал "УП".

Как сообщается, Зеленский просил не "расшатывать лодку" и заявил, что "у партии должен быть порядок".

Отмечается, что в основном говорили о субвенции и выделении денег на восстановление дорог на Донбассе.

Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" проведет конфиденциальное заседание в Киеве. Нардепов предупредили о том, что "это мероприятие имеет конфиденциальный формат и ограниченный доступ и касается только народных депутатов, которые входят в состав фракции". СМИ анонсировали, что заседание связано со скандалом с возможным подкупом депутатов из фракции "Слуга народа".

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Как известно, во фракции "Слуга народа" разгорелся коррупционный скандал – 11 нардепов заподозрили в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому за то, чтобы провалить один из законопроектов на парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Так, бывший вице-премьер Павел Розенко сообщил, что Офис президента обвинил 11 "слуг народа" в получении по 30 тыс. долларов за то, чтобы те завалили один из законопроектов, и требует от депутатов указанного комитета пройти полиграф. Он уточнил, что речь шла о законопроекте № 2047-д об отмене коррупционных схем (который был провален).

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Нардеп Александр Дубинский во время прохождения теста на полиграфе в прямом эфире. Фото: Скриншот

Позже в связи с этим сообщением Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство для проверки "слуг народа" на наличие совершения коррупционного преступления. Статья, по которой открыто производство, предполагает наказание до 12 лет тюрьмы.

Отметим, что в коррупции заподозрили 11 членов комитет от "Слуги народа", но имена не были названы. А вообще в данный комитет входят 19 "слуг народа": Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Олег Воронько, Данил Гетманцев, Дмитрий Дубинский, Юлия Диденко, Марьян Заблоцкий, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Александр Ковальчук, Анна Колесник, Алексей Леонов, Олег Марусяк, Анастасия Лященко, Евгений Петруняк, Элла Репина, Алексей Устенко, Андрей Холодов, Александр Сова. Пока нет информации, кто именно заподозрен во взяточничестве.

Также президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Слуге народа". Он призвал всех членов указанного комитета пройти проверку на полиграфе и рассказал, что будет с депутатами, вина которых подтвердится.

Напомним, ранее уже ходили слухи о проблемах внутри политической силы. "Зеленский прокомментировал "раскол" в "Слуге народа", смотрите видео:

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