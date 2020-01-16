На заседании Комиссии Украина-НАТО обсудили реформу СБУ: подробности

Украинская делегация / Фото: СБУ

Международные партнеры поддержали реформы в секторе безопасности и обороны, которые сегодня реализуются в Украине. Эта тема, среди прочих, стала предметом для обсуждений во время заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, которое состоялось 15 января в Брюсселе. Украинскую делегацию возглавил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Очень хорошо, что реформа СБУ находится в фокусе НАТО. Альянс выразил готовность поддержать комплекс реформ сектора безопасности Украины, в том числе и СБУ. Месседж был очень четким. Для нас действительно важно ориентироваться на опыт и лучшие практики стран-членов Организации в вопросах реформирования служб внутренней безопасности", – отметил уполномоченный представитель СБУ в составе украинской делегации Сергей Пунь.

Украинская сторона поблагодарила партнеров за поддержку и заверила, что реформа сектора безопасности – один из ключевых вопросов в государстве сегодня.

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"Украина должна реализовать изменения, которые сделают Службу безопасности более современной и эффективной, еще более ориентированной на контрразведывательную деятельность, борьбу с терроризмом, защиту государственного суверенитета и тому подобное. И именно на это направлен законопроект по реформе СБУ, который сегодня готовится к рассмотрению в парламенте", – добавил Сергей Пунь.

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Международные партнеры по НАТО ожидают, что в ближайшее время, в частности в рамках запланированного на конец текущего месяца заседания Совместной рабочей группы высокого уровня Украина-НАТО по вопросам военной реформы, будут представлены основные направления реформирования Службы безопасности Украины.

Ранее глава СБУ Иван Баканов презентовал главные направления реформирования спецслужбы.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, какие задачи Владимир Зеленский поставил новому главе СБУ.

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