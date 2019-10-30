"У 90% украинцев не было доступа к интернету": слова властей рассмешили соцсети

В команде Зеленского считают, что прежде интернетом мог пользоваться только каждый десятый украинец

/ Фото: Pixabay

Пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского оконфузилась – у главы государства заявили, что до смены власти доступ к сети интернет имел лишь каждый десятый украинец.

Об этом в Международный день интернета, 29 октября, написали на официальной странице "Команда Зеленского" в Facebook по поводу подписание меморандума с главными мобильными операторами Украины о полном покрытии территории страны мобильной сетью и интернетом.

"У 90% украинцев годами не было доступа к интернету, а новое правительство лишь за несколько месяцев работы все изменило", – говорится в сообщении.

Вскоре оригинальную публикацию удалили, разместив новую, в которой "90%" заменили на "многих украинцев", но подобный конфуз, все равно, рассмешил пользователей "недоступного" интернета.

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Напомним, ранее в Офисе президента оконфузились сообщением об визите Владимира Зеленского в Латвию, сумев лишь с третьего раза правило указать официальное название этой страны. Сперва о ОП вовсе перепутали Латвию с Литвой, потом исправив на "Республика Латвия", и лишь потом написали правильно: "…визит в Латвийскую Республику".

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко принес свои извинения за случившееся, назвав это ошибкой SMM-щика ОП.

Кроме того, "Сегодня" писали о реакции пользователей соцсетей на эмоциональную беседу президента с добровольцем во время визита на Донбасс.

А на прошедшем в этом месяце в Житомире Форуме регионов Зеленский рассмешил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко ответом на вопрос, к кому Беларусь ближе – к россиянам или украинцам. Подробнее в видеосюжете:

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