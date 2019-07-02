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Наблюдатели ПАСЕ прибыли в Украину: в Раде готовятся отправить их домой

2 июля, 15:32

После скандального решения по России, Киев намерен принять меры относительно европейской делегации, приехавшей наблюдать за выборами

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko.

В Верховной Раде уже взялись за приостановление участия Украины в ПАСЕ, а пока в Украину уже прибыли представители Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за парламентскими выборами в Украине.

Глава украинской делегации в Ассамблее, народный депутат Владимир Арьев в комментарии "Укринформу" заявил, что приглашение для этих наблюдателей отзовут.

"Да, они уже прилетели. Ожидается, что сегодня председатель Верховной Рады подпишет письмо об отзыве приглашения на досрочные парламентские выборы в Украине для делегации ПАСЕ. Пока же это приглашение в силе, и они прилетели, потому что только вчера было соответствующее решение Комитета по иностранным делам с соответствующей рекомендацией председателю ВР. Но я думаю, что сегодня он это письмо подпишет", – сказал он.

Арьев отметил, что в планах наблюдателей от ПАСЕ ряд встреч в Украине, в том числе и с главой государства. В то же время украинская делегация в ПАСЕ не намерена встречаться с ними.

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"Я отменил эту встречу, поскольку не вижу в ней смысла после того, что произошло в ПАСЕ. Хотя там были и те, кто не голосовал за эти решения, но здесь уже вопрос не личного, а профессионального отношения", – уточнил нардеп.

Отметим, что после решения Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть Россию в организацию, украинская делегация приняла решение выйти из ПАСЕ и предпринимает теперь действия в самой Украине. Как сообщали новости "Сегодня", на днях спикер парламента Андрей Парубий четко дал понять – Киев не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы в Раду.


В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин рассказал об ответном плане действий Киева. По его словам, сейчас идет обсуждение и согласование плана действий, как тактически его имплементировать.

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Тег Рада, Арьев, приглашение, наблюдатели, ПАСЕ

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