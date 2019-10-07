Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,61
27,02

Набсовет "Укроборонпрома" снова обновлен: Зеленский подписал новый указ

7 октября, 13:39

Глава государства провел кадровые перестановки своих соратников в госконцерне

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел изменения в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Так, в соответствии со статьей 5 закона Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" он подписал указ о назначении членом набсовета своего помощника Андрея Ермака.

Также этим указом в набсовет введен генеральный директор "Укрпочты" Смелянский Игорь Ефимовича.

Реклама

Кроме того, Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" руководителя фракции "Слуга народа" в парламенте Давида Арахамии.

В тренде
Какие выгоды принесет Украине Brexit и что думает Трамп о нашей стране: главные выказывания недели
Фото: business-standard.com

Как сообщали новости "Сегодня", недавно глава "Укроборонпрома" Абромавичус назначил себе четырех заместителей. Так, заместителем по вопросам трансформаций стал управляющий партнер рекрутинговой компании Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондарь, закупками будет заниматься Надежда Бигун из ProZorro, финансово-экономическим блоком будет руководить работавший в НБУ и "Укргаздобыче" Сергей Иванюта, а Олег Яковенко с опытом работы в Минэкономразвития возглавит проектный офис госконцерна.

На днях стало известно, что "Укроборонпром" станет частью холдинговой компании. Главный офис компании будет центром принятия ключевых решений.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

указ Зеленский Укроборонпром Смелянский Арахамия Ермак

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Народ знает, что делать": Порошенко пришел на вече на МайданеПолитика
Разумков рассказал, когда заработает закон об особом статусе Донбасса
Разумков рассказал, когда заработает закон об особом статусе ДонбассаДонбасс
Скандал вокруг беседы Трампа с Зеленским: появился второй информатор
Скандал вокруг беседы Трампа с Зеленским: появился второй информаторПолитика
Помпео назвал политику администрации США в отношении Украины правильной
Помпео назвал политику администрации США в отношении Украины правильнойПолитика
Вече на Майдане в Киеве собрало 10 тысяч человек: все проходит мирно
Вече на Майдане в Киеве собрало 10 тысяч человек: все проходит мирноПолитика
Какое оружие пообещал Пентагон Украине и когда Германия отменит санкции против РФ: главные события мира
Какое оружие пообещал Пентагон Украине и когда Германия отменит санкции против РФ: главные события мираПолитика

Новости партнеров

Loading...