Набсовет "Укроборонпрома" снова обновлен: Зеленский подписал новый указ

Глава государства провел кадровые перестановки своих соратников в госконцерне

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел изменения в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Так, в соответствии со статьей 5 закона Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" он подписал указ о назначении членом набсовета своего помощника Андрея Ермака.

Также этим указом в набсовет введен генеральный директор "Укрпочты" Смелянский Игорь Ефимовича.

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Кроме того, Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" руководителя фракции "Слуга народа" в парламенте Давида Арахамии.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно глава "Укроборонпрома" Абромавичус назначил себе четырех заместителей. Так, заместителем по вопросам трансформаций стал управляющий партнер рекрутинговой компании Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондарь, закупками будет заниматься Надежда Бигун из ProZorro, финансово-экономическим блоком будет руководить работавший в НБУ и "Укргаздобыче" Сергей Иванюта, а Олег Яковенко с опытом работы в Минэкономразвития возглавит проектный офис госконцерна.

На днях стало известно, что "Укроборонпром" станет частью холдинговой компании. Главный офис компании будет центром принятия ключевых решений.

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