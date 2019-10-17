НАБУ И ГБР могут осуществлять прослушку: закон вступил в силу

Закон №187-IX, позволяющий Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований осуществлять прослушку независимо от Службы безопасности Украины, вступил в силу в четверг, 17 октября. Закон был опубликован в издании "Голос Украины" в среду, 16 октября.

Согласно документу, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения не только Нацполиции, но и НАБУ и ГБР. При этом НАБУ разрешили нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников.

Из УПК изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначении и проведении экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

Реклама

Законом сохраняется право обжалования сообщения о подозрении.

В тренде Поможет Раде пробить "тромб": Зеленский подписал изменения в регламенте

Напомним, 5 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит обеспечить Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) автономное право на прослушку.

Верховная Рада приняла этот закон 4 октября.

Напомним, в Раде объяснили провал законопроекта о разрешении "прослушки", заявив, что это была "спецоперация".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама