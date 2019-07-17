НАБУ и САП просят Раду принять антикоррупционный законопроект Зеленского
Антикоррупционеры выступили обращением к народным депутатам и указали на одну проблему для Антикоррупционного суда
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просят Верховную Раду поддержать поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект по Высшему антикоррупционному суду (ВАКС). Об этом договорится в совместном заявлении антикоррупционных ведомств.
"НАБУ и САП поддерживают предложенные изменения в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (о начале работы суда), которым за ВАКС закрепляется рассмотрение исключительно дел, расследуемых детективами Национального бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Мы призываем парламентариев проголосовать за инициативу президента Украины и как можно быстрее принять соответствующий законопроект", – говорится в заявлении.
Антикоррупционеры отмечают, что если депутаты не примут данный законопроект, то топ-коррупционеры останутся безнаказанными. В НАБУ и САП настаивают, чтобы Антикоррупционный суд занимался рассмотрением дел о коррупции высокопоставленных чиновников, что позволит быстрое вынесение приговоров.
Согласно действующему законодательству, в ВАКС должны направляться все производства по коррупции, а их на сегодняшний день более 3500 и станет еще больше – это станет неподъемным грузом для 38 судей Антикоррупционного суда с затягиванием вынесения приговоров.
"Предложенные президентом законодательные изменения позволяют устранить эту проблему и обеспечить эффективное судебное разбирательство уголовных производств по коррупционным преступлениям лиц в разумные сроки. Ведь именно этого ожидает украинское общество", – объяснили в НАБУ и САП.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Украины встречался с главой Верховного Суда Валентиной Данишевской и председателем Высшего антикоррупционного суда Еленой Танасевич. Зеленский пообещал им помочь запустить работу Антикоррупционного суда.
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