Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Новости политики

НАБУ и САП просят Раду принять антикоррупционный законопроект Зеленского

17 июля, 12:16

Антикоррупционеры выступили обращением к народным депутатам и указали на одну проблему для Антикоррупционного суда

Фото: Сегодня

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просят Верховную Раду поддержать поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект по Высшему антикоррупционному суду (ВАКС). Об этом договорится в совместном заявлении антикоррупционных ведомств.

"НАБУ и САП поддерживают предложенные изменения в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (о начале работы суда), которым за ВАКС закрепляется рассмотрение исключительно дел, расследуемых детективами Национального бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Мы призываем парламентариев проголосовать за инициативу президента Украины и как можно быстрее принять соответствующий законопроект", – говорится в заявлении.

Антикоррупционеры отмечают, что если депутаты не примут данный законопроект, то топ-коррупционеры останутся безнаказанными. В НАБУ и САП настаивают, чтобы Антикоррупционный суд занимался рассмотрением дел о коррупции высокопоставленных чиновников, что позволит быстрое вынесение приговоров.

Читайте также

Согласно действующему законодательству, в ВАКС должны направляться все производства по коррупции, а их на сегодняшний день более 3500 и станет еще больше – это станет неподъемным грузом для 38 судей Антикоррупционного суда с затягиванием вынесения приговоров.

"Предложенные президентом законодательные изменения позволяют устранить эту проблему и обеспечить эффективное судебное разбирательство уголовных производств по коррупционным преступлениям лиц в разумные сроки. Ведь именно этого ожидает украинское общество", – объяснили в НАБУ и САП.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Украины встречался с главой Верховного Суда Валентиной Данишевской и председателем Высшего антикоррупционного суда Еленой Танасевич. Зеленский пообещал им помочь запустить работу Антикоррупционного суда.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Рада, законопроект, Зеленский, НАБУ, САП, антикоррупционный суд

Вы сейчас просматриваете новость " НАБУ и САП просят Раду принять антикоррупционный законопроект Зеленского". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Внеочередное заседание Рады: эксперты рассказали, соберутся ли нардепы в четверг

Вчера, 22:06

Политологи рассказали, готовы ли будут парламентарии поработать внеурочно

В ЕС обратились к Раде из-за одного из законопроектов Зеленского

10 июля, 13:21

Европейский Союз считает, что новый Антикоррупционный суд в Украине должен сосредоточится на топ-коррупционерах

Антикоррупционный суд получил помещение

6 июля, 01:53

Высший антикоррупционный суд решил начать работу 5 сентября

Названа дата начала работы Антикоррупционного суда

7 мая, 21:29

ВАКС заработает 5 сентября

Facebook меняет алгоритм показа комментариев

Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта

Фаны раскритиковали Бузову на «Славянском базаре» в Витебске

Наталья Водянова показала стройные ноги

Эффектная девушка молодого защитника киевлян

Простой способ удалить царапины

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Сегодня, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

Вчера, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой

MARUV позировала на камеру в купальнике
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь