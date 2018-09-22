НАБУ и САП устроили жесткие разборки, а Порошенко выступил в Раде: ТОП-5 новостей недели

Уходящая неделя стала особенно "жаркой" и богатой на события. Президент Петр Порошенко выступал с посланием к Верховной Раде, а после этого депутаты приняли несколько важных решений. А под конец недели снова поскандалили антикоррупционеры САП и НАБУ.

Послание Порошенко к Раде

Президент Украины не стал сильно задерживать парламентариев и выступал ровно час. Так, он четко заявил, что базы ЧФ РФ в Крыму не будет. "Из Конституции предлагается вычеркнуть норму, которая разрешает базирование Черноморского флота РФ в Украине. И после того, как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет".

Кроме того глава государства назвал главные победы Украины над Россией, отметив, что кремлевская "Барбаросса", путинский блицкриг захлебнулись. По его словам, за последние годы было больше позитивных изменений, чем за предыдущие годы независимости.

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Также он выразил уверенность, что война должна закончиться не только возвращением всех захваченных территорий, но и возмещением ущерба, а также действенными гарантиями неповторения агрессии в будущем. "Нападение России началось с попытки аннексии Крыма, и его возвращением оно должно завершиться, включительно с возмещением нанесенных убытков и предоставлением на этот раз уже действенных гарантий неповторения агрессии".

Президент надеется, что Украина разрушит стратегический план России по снятию санкций. Кремль в свою очередь и его союзники пытаются убедить международное сообщество в неспособности Украины выполнять свои обязательства. По его словам, работа на санкционном фронте позволяет выиграть время на развитие армии и переход на контрактную службу.

Изменения в Конституцию, обновление состава ЦИК и депутатская неприкосновенность

Курс на ЕС и НАТО взят. После выступления президента с посланием, Верховная Рада поддержала президентский законопроект о внесении изменении в Конституцию по европейским и евроатлантическим стремлениям Украины в Европейский Союз и НАТО. Народные депутаты 321 голосом согласились отправить документ в Конституционный суд для получения заключения на внесение изменений в Конституцию.

После этого парламент сделал еще один шаг к отмене депутатской неприкосновенности. Верховная Рада за основу и в целом поддержала президентский законопроект по отмене депутатской неприкосновенности и определила порядок дальнейшей работы над документом. За данное решение проголосовали 274 депутата. Парламентариям определил срок для внесения предложений и поправок в законопроект.

Потом народные депутаты рассмотрели третий важнейший вопрос по обновлению состава Центральной избирательной комиссии. Так, сначала депутаты уволили старый состав Центризбиркома. Были отправлены в отставку 14 членов комиссии в связи с истечением срока их полномочий. После этого Рада назначила 14 новых членов ЦИК, проголосовав за каждую кандидатуру отдельно.

Непродление Договора о дружбе с Россией

19 сентября вступило в силу решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, который на днях подписал и президент. Теперь МИД должен проинформировать ряд международных организаций (ООН, ОБСЕ и другие) о желании Украины прекратить действие Договора, а также об основаниях для этого решения.

В свою очередь в МИД РФ лицемерно отреагировали на прекращение Договора о дружбе. В ведомстве считают, что нанесен "колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины".

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21 сентября Киев официально сообщил России о непродлении Договора о дружбе. Министерство иностранных дел направило в Москву соответствующую ноту, в которой МИД детально аргументировал нарушения России по всем положениям документа.

Скандал НАБУ и САП

В среду под зданием Специализированный антикоррупционной прокуратуры неожиданно разгорелся скандал с участием сотрудников Национального антикоррупционного бюро. Так, в САП заявили, что раскрыли "детективов НАБУ" с прослушкой и показали видео разборок. Когда сотрудники Управления государственной охраны и Нацполиция заблокировали микроавтобус, на место событий подоспел спецназ НАБУ и началась потасовка с похищением автомобиля и ДТП. Как заявили антикоррупционные прокуроры, детективы якобы тянули кабель для прослушки аж из здания "Охматдета".

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В свою очередь в НАБУ открестились от установки "прослушки" у главы САП Назара Холодницкого. По информации НАБУ, неподалеку от своего места дислокации (примерно в полукилометре от САП) сотрудники Управления специальных операций НАБУ проводили плановые занятия по тактико-специальной подготовке, которые проводятся регулярно.

А в пятницу стало известно об открытии уголовного производства на главу НАБУ Артема Сытника, которое, однако, не связано со скандалом с "прослушкой". САП инкриминируют ему разглашение данных расследования в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оказалось, что Сытник заранее предупредил министра об обысках у того дома.

Обвинения России в адрес Украины по MH17

В понедельник как гром среди ясного неба грянуло громкое заявление российских военных. Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин заявил о новых "доказательствах" причастности Украины к катастрофе MH17, что якобы ракета зенитно-ракетного комплекса "Бук", с помощью которой был сбит в 2014 году малазийский Boeing рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 году. Она была якобы отправлена в Украину, откуда больше не возвращалась назад.

Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал заявление Минобороны РФ новым неудачным фейком. "Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17 – это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами".

В то же время в Международной совместной следственной группе по расследованию катастрофы МН17 (JIT) заявили, что Россия отказалась предоставить им данные о ракете. При этом следователи отметили, что предварительные выводы Москвы о причинах трагедии, сделанные еще в 2014 году, не соответствуют действительности.

В свою очередь Bellingcat обвинил Россию в распространении фейков относительно МН17. Основатель международной экспертно-журналистской группы Элиот Хиггинс заявил, что выводы Министерства обороны России абсурдны. По словам представителя Bellingcat, российские военные не учли, что передвижение Бука, попавшее на видео, было также заснято спутником.

Нидерланды также отреагировали на новые выдумки России. Правительство этой страны в ответ на новые заявления России заявило, что доверяет результатам расследования в этом деле международной Совместной следственной группы, которые свидетельствуют о вине России.