НАБУ начало обыски в связи с вымогательством за закрытие дела в Государственном бюро расследований

На причастность к возможному совершению этого преступления проверяется директор ГБР Роман Труба

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в связи с возможными злоупотреблениями в Государственном бюро расследований.

Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

Обыски, в частности, проводятся по месту работы и жительства экс-начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины.

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Речь идет о возможном получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов, половину из которых получил Щербина, за закрытие расследуемого территориальным управлением ГБР в Киеве уголовного производства в отношении коммерческого предприятия.

Кроме того, на причастность к возможному совершению данного преступления проверяется директор ГБР Роман Труба.

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Напомним, что ранее НАБУ объявило в розыск экс-руководителей VAB Банка.

Также ранее президент Владимир Зеленский рассказал, взяли ли в НАБУ подарок за поимку "крестного отца контрабанды", одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году Вадима Альперина заподозрили в организации преступной схемы, которая могла нанести около 700 миллионов гривен убытков государственному бюджету. Стало известно, что он сбежал от следствия, но 27 ноября был задержан. 29 ноября суд избрал меру пресечения для Альперина.

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