НАБУ опубликовало "переписку Омеляна"

Сегодня, 20:24

В НАБУ предполагают, что чиновник сознательно скрывал свое состояние

Владимир Омелян. Фото: архив
Владимир Омелян. Фото: архив

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что переписка министра инфраструктуры Владимира Омеляна дает основания предполагать его причастность к незаконному обогащению.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Расследуя незаконное обогащение министра инфраструктуры Украины и декларирования ним недостоверных сведений в электронных декларациях, детективы получили более 30 временных доступов к вещам и документам, направили более 100 запросов. Сейчас материалы в этом производстве насчитывают более 20 томов", – отмечают в Бюро.

В НАБУ утверждают, что опубликовали переписку Омеляна с его братом, посредником по покупке авто, должностным лицом одного из органов власти и его жены Светланы Бевзы с бывшим владельцем дома в Киевской области.

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Учитывая это, в НАБУ предполагают, что чиновник сознательно скрывал свое состояние.

Кроме того, в НАБУ заявили, что обнародовали проект заключения НАЗК об отсутствии в действиях министра конфликта интересов, "который тот получил за два месяца до официального принятия решения".

Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Детективам удалось установить, что его расходы значительно превышали его доходы, а также министр вносил недостоверные данные в е-декларацию. Также чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, отмечают антикоррупционеры.

На следующий день, 14 сентября, суд принял решение по Омеляну, отпустив его на поруки. За чиновника поручились министр спорта Игорь Жданов и народный депутат Федор Бендюженко. Подробней, как проходило заседание суда, можно узнать в онлайн-трансляции сайта "Сегодня".

Также стало известно, что накануне допроса Омелян улетел в Германию. Разрешение на выезд ему предоставили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Министр сообщал, что отправился в Мюнхен в командировку.
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