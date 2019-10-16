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СМИ: НАБУ открыло уголовное производство в отношении Юрия Луценко

16 октября, 10:59

Уголовное производство открыто в связи с решением суда

Юрий Луценко. Фото: AFP / Sergei SUPINSKY

Юрий Луценко. Фото: AFP / Sergei SUPINSKY

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко за злоупотребление властью или служебным положением.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

В пресс-службе бюро сообщили, что к ним поступило постановление Соломенского районного суда г. Киева от 5 августа 2019 года, которое заключается в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении относительно возможного совершения Луценко уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением – ред.).

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"13.08.2019, на выполнение требований постановления детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного совершения генеральным прокурором Украины уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в начале октября Государственное бюро расследований также открыло уголовное производство в отношении Луценко. Дело так же открыли по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором.

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Позже председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что дело в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко касается его предполагаемых связей с рынком игорного бизнеса.

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины уволила Юрия Луценко с должности генерального прокурора. "Я сделал все что мог", – сказал Луценко во время выступления в Раде. Юрия Луценко уволили с должности генерального прокурора 317 голосами народных депутатов.

29 августа, Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора. Чиновник признался, что чувствует облегчение, покидая должность. Он возглавил Генпрокуратуру 12 мая 2016 года.

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уголовное дело обвинение Юрий Луценко НАБУ

Источник: РБК-Украина

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