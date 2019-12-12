НАБУ открыло уголовное производство по Дубинскому – нардеп

Александр Дубинский. Фото: facebook.com/dubinsky.pro

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении депутатов от "Слуги народа" Александра Дубинского, Александра Юрченко и Андрея Холодова. Об этом сообщил народеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, опубликовав в Facebook соответствующий ответ от НАБУ.

"НАБУ начало расследование против Холодова, Дубинского и Юрченко. Недавно я подал заявление на народных депутатов Украины из фракции "Слуга народа" в связи с пролоббированной в личных интересах поправкой, которая нанесла ущерб как государственному, так и местному бюджетам", – написал он.

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Гончаренко отмечает, что осенью Рада приняла правку, после которой табачная отрасль в Украине резко сократила производство. По его словам, бюджет якобы недополучил миллиардные поступления.

Он напомнил, что данный закон был заблокирован проектом постановления о его отмене и не вступил в силу.

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В уголовном производстве указано, что народный депутат, возможно, мог злоупотребить властью или служебным положением с целью получить неправомерную выгоду.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно СМИ рассказали об автопарке и недвижимости семьи "слуги народа" Дубинского. Нардеп, его супруга и мать владеют 17 автомобилями и 24 квартирами, двумя особняками и 70 сотками земли.

Напомним, ранее сообщалось, допрос Дубинского на детекторе лжи показал, что нардеп не причастен к коррупционному скандалу в парламенте и не брал взяток. Подробней смотрите в сюжете:

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