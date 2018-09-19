НАБУ отрицает установку прослушки у Холодницкого

Сегодня, 21:04

Сотрудники Управления специальных операций НАБУ проводили плановые занятия по тактико-специальной подготовке

Фото: nabu.gov.ua
Фото: nabu.gov.ua

Информация о попытках установить оборудование для прослушивания кабинета Руководителя САП не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в Facebook.

"В ответ на заявления Назара Холодницкого, сообщаем, что сотрудники НАБУ не находились и не проводили никаких действий на территории Антикоррупционной прокуратуры и в ее внутреннем дворе. Зато на территории больницы "Охматдет" имели место законные и санкционированные мероприятия в соответствии с действующим законодательством, суть которых НАБУ пока разглашать не может", – говорится в сообщении.

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Также, по информации НАБУ, сегодня неподалеку от своего места дислокации (примерно в полукилометре от САП) сотрудники Управления специальных операций НАБУ проводили плановые занятия по тактико-специальной подготовке – такие занятия проводятся регулярно.

"В какой-то момент, по непонятным причинам, микроавтобус, в котором находились сотрудники УСО, без каких-либо объяснений заблокировали несколько автомобилей и около десятка неизвестных лиц, которые в дальнейшем были идентифицированы как работники Управления государственной охраны и САП. Сотрудники УСО НАБУ расценили этот шаг как возможную провокацию, поэтому вызвали полицию и приняли меры к разблокированию автомобиля", – утверждают в ведомстве.

"К сожалению, во время разблокирования несколько автомобилей получили незначительные повреждения. Они зафиксированы работниками Национальной полиции. НАБУ готово всесторонне способствовать проведению полной и объективной проверки по данным фактам", – резюмировали в НАБУ.

Ранее сообщалось, что у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) случилось столкновение со спецназом Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Первые заподозрили неких людей в незаконных действиях по установке "прослушки". 

Политолог Владимир Фесенко рассказал о новом витке противостояния НАБУ и САП. По его прогнозам, все закончится уходом и Сытника и Холодницкого. Эксперт отметил, что межличностный конфликт двух начальников новых антикоррупционных институтов уже становится непреодолимым препятствием для нормального взаимодействия НАБУ и САП.
прослушка, НАБУ, Сытник, Холодницкий, САП

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Источник:

"Сегодня"

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