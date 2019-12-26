НАБУ подозревает Мининформполитики злоупотреблениях на тендерах

В 2018 году на продвижение бренда UkraineNOW на телеканале CNN потратили 15 млн грн, к документальному оформлению которых у НАБУ возникли вопросы

/ Фото: НАБУ

В Министерстве культуры, молодежи и спорта и ГП "Защита информационного пространства", подчиненном министерству, происходят обыски, иницированные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщил государственный секретарь министерства Артем Биденко.

"Обыски проходят в рамках дела о тендера, проведенного 2018 на сумму 15 млн гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN. МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы", – написал Биденко в соцсети Facebook.

Напомним, 26 сентября 2018 года на заседании Кабинета Министров Украины было принято решение об утверждении технического стандарта (брендбука) использование бренда UkraineNOW. Документ разработало Министерство информационной политики Украины. Он фиксирует основные требования по применению в мире единого бренда страны в различных сферах.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что НАБУ сообщило о подозрении экс-заместителю главы миграционной службы Пимаховой. Экс-чиновница уличена в совершении уголовного преступления еще в 2017 году в результате спецоперации, сообщили в НАБУ.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Национальном антикоррупционном бюро назвали причину обыска в помещении одесского телеканала "Думская TV". Как заявили в НАБУ, следственные действия не связаны с деятельностью журналистов этого телеканала.

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"Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений служебными лицами Одесского облсовета во время продажи в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу: Лидерсовский бульвар, 13, в пользу ООО "Крок вперед", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в нескольких департаментах Киевской городской государственной администрации проходили обыски.

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