НАБУ сообщило о подозрении главе Окружного админсуда Киева – СМИ

Сам Вовк сейчас находится в отпуске и его местонахождение не установлено

Национальное антикоррупционное бюро, которое год назад проводило обыски в Окружном админсуде Киева, снова проводит обыски у председателя этого суда Павла Вовка, а также сообщило ему о подозрении. Об этом сообщает "Слово и дело" со ссылкой источники в антикоррупционных органах правопорядка.

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По словам собеседников, сам Вовк сейчас находится в отпуске и его местонахождение не установлено. Также, как указывают источники, детективы НАБУ проводят обыски у других фигурантов дела.

Источники добавили, что Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям Окружного админсуда Киева, а также председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку сообщили о подозрении. Подозрения им согласовал заместитель генерального прокурора Андрей Любович, поскольку руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий находится в отпуске.

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В пресс-службе Окружного админсуда Киева сообщают о проведении следственных действий в помещении якобы в "делах Майдана". В суде добавили, что обыски проходят на основании постановления Ленинского районного суда города Кировограда.

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Как сообщает журналист Юрий Бутусов, судьям Окружного админсуда вменяется создание преступной организации и захват власти.

"Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019-м году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения", - написал он.

В НАБУ подтвердили, что обыски проходят в помещениях Окружного админсуда и Государственной судебной администрации. Каких-либо дополнительных подробностей не сообщается.

Напомним, прошлым летом уже проходили обыски в этом суде. Тогда в Генпрокуратуре заявляли о том, что руководство Окружного админсуда вмешивается в рассмотрение дел, в работу высших органов государственной власти, Конституционного суда, министерств, ведомств.

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Также сообщалось, что Павла Вовка подозревают во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Под подозрением были еще двое его коллег из Окружного суда, а также – судья Суворовского суда Одессы. Всем вменяли мошенничество, принятие заведомо неправосудных решений и препятствование митингам во время Евромайдана.

Несмотря на громкие обвинения Павел Вовк сохранил должность и продолжил работу.

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