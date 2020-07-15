НАБУ следует закрыть дело по "Роттердам+" – адвокат

Четвертый год в Украине Национальное антикоррупционное бюро проводит расследование по резонансному делу об утверждении в 2016 году формулы определения цены угля и электроэнергии регулятором НКРЭКУ. НАБУ заявляет, что формула некорректна, так как неправомерно включены затраты на доставку угля из портов Европы в Украину. Политики активно используют дело в своей риторике, шахтеры после отмены формулы вышли на протесты, детективы и адвокаты продолжают искать правду.
Не так давно глава САП Назар Холодницкий заявил в своем интервью, что пока дело не готово для передачи в суд, необходимо получить экспертизы, подтверждающие правоту обвинения. Мы встретились с адвокатом стороны защиты Натальей Дригваль, чтобы узнать ее видение перспектив завершения процесса.
Выводы про обоснованность применения формулы в Украине предоставлены 4 украинскими государственными научно-исследовательскими институтами судебной экспертизы и частными судебными экспертами.
У САП и НАБУ с самого начала не заладилось с экспертизами, что не удивительно, так как с экономической точки зрения обвинения являются надуманными. Мы помним, что одна из экспертиз, которую выполнял Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для САП, подтвердила экономическую обоснованность формулы и отсутствие от нее убытков, но САП решила не принимать ее во внимание.
Экспертиза, приобщенная САП к делу, была сделана специалистами НАБУ, исходя из ими установленного предположения, что включение затрат на транспортировку в формуле является незаконным. Это предположение и собственный расчет положены в основу заключения эксперта, который подтвердил только арифметическую корректность расчетов специалиста НАБУ.
А зачем вообще была нужна такая сложная формула "Роттердам+", к которой столько вопросов сегодня?
Если верить в их теорию "сговора", предлагаемую НАБУ, то утверждение формулы не имело никакого смысла. Цена на уголь до формулы устанавливалась согласно субъективному мнению Регулятора без четких правил и привязок к мировым ценам. А ведь без формулы "сговариваться" было бы намного проще, что полностью противоречит "теории" обвинения.
Формула была нужна, чтобы перейти к рыночным правилам. Это подтверждают эксперты. НКРЭКУ предложила распространенное в мире решение – цена угля должна определяться мировым рынком. Если цены в мире растут – они растут и в Украине, и наоборот. В этом случае цена становится прогнозируемой, а ценообразование – прозрачным.
Следствие усматривает "сговор" и нарушение законодательства при принятии постановления НКРЭКУ?
Предложенный НКРЭКУ подход к определению индикативной (предельной) цены угля по импортному паритету, было поддержано без замечаний Минэнергоугля, АМКУ и Государственной регуляторной службой.
Учитывая, что принятие Порядка было коллегиальным решением, которое поддержали практически все государственные институты, имеющие экспертизу в этом вопросе, обвинения в "сговоре" узкого круга задействованных лиц некорректны.
А возможен "сговор" всех этих государственных институтов, скажем так, сговор на уровне верховной власти во времена утверждения формулы?
Насколько корректно, что мировые цены могут влиять на цену угля, добываемого в Украине?
В Украине после событий 2014 года угля было недостаточно, что приводило к необходимости импорта. Но ключевым в выборе принципа импортного паритета для ценообразования на уголь стал не дефицит угля. Основным аргументом является то, что себестоимость многих украинских шахт была выше, чем стоимость импортного угля. Поэтому регулятор по сути выбрал меньшую цену угля, которая и является рыночной.
Как отмечается в статье компании IHS CERA, которая является мировым лидером среди консультантов в угольной отрасли, цены на уголь имеют глобальную зависимость, и поэтому, наиболее простым способом для Украины является привязка цены к индексу северо-западной Европы. Украина использовала привязку к индексу API-2 с доставкой из Роттердама, но при этом добавляет фрахт, что является вполне приемлемым механизмом. Таким образом, импортная альтернатива для установления цен на уголь является оправданной в качестве методики, дает ценовые ориентиры участникам рынка и уменьшает субъективный фактор.
В материалах украинского экспертного института утверждается, что включение фрахта в формулу энергетического угля не привело к завышению цены на уголь по сравнению с мировыми рынками. В исследовании среди основных и надежных поставщиков угля в Украину были взяты Австралия, Колумбия, ЮАР и США. Как отметил экспертный институт, цена на уголь, рассчитанная по формуле "CIF в портах АRА плюс фрахт от АRА в порт Южный" была конкурентной (фактически совпадала) с ценами поставок из США, ЮАР и Колумбии с учетом затрат на фрахт до порта Южный.
Обвинение утверждает, что тепловая генерация имела сверхприбыли за период существования формулы.
Нет, не имела. Анализ прибыльности производителей электроэнергии, проведенный Национальной академией наук Украины, государственным "Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины" и отражен в соответствующих отчетах.
Сравнение средней величины доходности ГК ТЭС Украины с аналогичными средними величинами ГК ТЭС стран Европы и Азии, свидетельствует, что уровень прибыльности компаний Украины в период действия формулы существенно ниже мировых аналогов.
По результатам независимого исследования, проведенного компанией KPMG, были получены статистические данные, в соответствии с которыми рентабельность лучших угледобывающих предприятий Украины равна средней рентабельности угольного бизнеса в мире; рентабельность компании в генерации в 2 раза ниже средней по отрасли в мире.
Экономические аргументы и экспертизы, с ваших слов, на стороне защиты. Почему НАБУ и САП не закрывают дело? Возможно ли, что сторона обвинения будет иметь такие же экспертизы, но с другими выводами?
Мы уверены в своей правоте. Будут ли объективны в своих выводах украинские экспертные институты, мы не можем сказать, плюс будет некорректно делать выводы за тех, кто их еще не сделал. Однако мне почему-то кажется, что ни один уважающий себя международный эксперт с репутацией и именем не скажет, что формула была некорректной.
Политические аргументы и цели могут выходить в Украине на первый план, зачастую мы слышим, как у нас на белое говорят черное в угоду рейтингам, амбициям. Конечно, если НАБУ говорит, что формула неправильная, глава Комитета ТЭК Герус говорит, что формула неправильная, то можно найти еще людей, которые будут вторить этим заявлениям. Но давайте и мы резюмируем наш разговор на политических и понятных для всех лозунгах. Для этого немного повторюсь – президент Зеленский, премьер Шмыгаль, премьер Гончарук лично подписали и утвердили в этом году формулу "Амстердам+" для газа. Аргументы о том, что формулы "Амстердам+" и "Роттердам+" разные, можно принять только в том, что это два разных города, но принцип формул полностью одинаковый. Итак, что нужно делать НАБУ/САП – открывать новое дело против первых лиц государства или закрывать существующее дело? Мне кажется, третьего варианта здесь не дано.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк