НАБУ следует закрыть дело по "Роттердам+" – адвокат

Четвертый год в Украине Национальное антикоррупционное бюро проводит расследование по резонансному делу об утверждении в 2016 году формулы определения цены угля и электроэнергии регулятором НКРЭКУ. НАБУ заявляет, что формула некорректна, так как неправомерно включены затраты на доставку угля из портов Европы в Украину. Политики активно используют дело в своей риторике, шахтеры после отмены формулы вышли на протесты, детективы и адвокаты продолжают искать правду.

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Не так давно глава САП Назар Холодницкий заявил в своем интервью, что пока дело не готово для передачи в суд, необходимо получить экспертизы, подтверждающие правоту обвинения. Мы встретились с адвокатом стороны защиты Натальей Дригваль, чтобы узнать ее видение перспектив завершения процесса.

Как заявил Назар Холодницкий в своем интервью – у САП еще нет экспертиз и заключений экспертов для передачи дела "Роттердам+" в суд. А вы готовы доказывать свою правоту в суде? Сторона защиты подготовила ряд экспертиз и исследований, как международных, так и украинских специалистов, подтверждающих справедливость и обоснованность использования "формулы" в Украине, а также правомерность включения транспортных расходов в расчет цены угля. Подобные выводы можно сделать на основании исследований IHS CERA (ведущий в мире консультант по рынкам топлива), EURACOAL (Европейская ассоциация каменного и бурого угля), Ernst&Young и KPMG (крупнейшие мировые аудиторские компании).

Выводы про обоснованность применения формулы в Украине предоставлены 4 украинскими государственными научно-исследовательскими институтами судебной экспертизы и частными судебными экспертами.

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У САП и НАБУ с самого начала не заладилось с экспертизами, что не удивительно, так как с экономической точки зрения обвинения являются надуманными. Мы помним, что одна из экспертиз, которую выполнял Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для САП, подтвердила экономическую обоснованность формулы и отсутствие от нее убытков, но САП решила не принимать ее во внимание.

Экспертиза, приобщенная САП к делу, была сделана специалистами НАБУ, исходя из ими установленного предположения, что включение затрат на транспортировку в формуле является незаконным. Это предположение и собственный расчет положены в основу заключения эксперта, который подтвердил только арифметическую корректность расчетов специалиста НАБУ.

А зачем вообще была нужна такая сложная формула "Роттердам+", к которой столько вопросов сегодня?

Если верить в их теорию "сговора", предлагаемую НАБУ, то утверждение формулы не имело никакого смысла. Цена на уголь до формулы устанавливалась согласно субъективному мнению Регулятора без четких правил и привязок к мировым ценам. А ведь без формулы "сговариваться" было бы намного проще, что полностью противоречит "теории" обвинения.

Формула была нужна, чтобы перейти к рыночным правилам. Это подтверждают эксперты. НКРЭКУ предложила распространенное в мире решение – цена угля должна определяться мировым рынком. Если цены в мире растут – они растут и в Украине, и наоборот. В этом случае цена становится прогнозируемой, а ценообразование – прозрачным.

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Следствие усматривает "сговор" и нарушение законодательства при принятии постановления НКРЭКУ?

В том-то и дело, что из обвинений НАБУ и САП не ясна мотивация обвиняемых и нет доказательства получения неправомерной выгоды. Нет также и доказательств сговора, вся коммуникация велись с официальных электронных ящиков и телефонов, а содержание этих коммуникаций соответствует официальным и публичным заявлениям участников процесса. Учитывая, что проект дважды обнародовался для получения предложений и рекомендаций от всех заинтересованных лиц, то разработка, обсуждение и принятие Порядка №289 происходили открыто. Таким образом, НКРЭКУ приняла все необходимые меры для проведения детального обсуждения проекта постановления.

Предложенный НКРЭКУ подход к определению индикативной (предельной) цены угля по импортному паритету, было поддержано без замечаний Минэнергоугля, АМКУ и Государственной регуляторной службой.

Учитывая, что принятие Порядка было коллегиальным решением, которое поддержали практически все государственные институты, имеющие экспертизу в этом вопросе, обвинения в "сговоре" узкого круга задействованных лиц некорректны.

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А возможен "сговор" всех этих государственных институтов, скажем так, сговор на уровне верховной власти во времена утверждения формулы?

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Предполагать можно что угодно, но в случае выдвижения официального обвинения необходимо иметь доказательства. Вообще, это дело выглядит как политический заказ, и демонстрирует двойные стандарты. Особенно если обратить внимание на то, что президент Зеленский утвердил 2 июня 2020 года в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения – т. н. формула "Амстердам+". Формула для газа "Амстердам+" и формула на уголь "Роттердам+" не отличаются по сути и имеют сходные компоненты базовой цены в Голландии, затраты на перевозку из Голландии в Украину и затраты на перегрузку/вход в украинскую транспортную систему. Причины, по которым директор НАБУ Артем Сытник и глава Комитета ТЭК Андрей Герус не усматривают сговора в формуле "Амстердам+", они объяснили очень просто – различные органы, которые устанавливали тариф, и различные бенефициары. Такое объяснение просто "возмутительно", не имеет ничего общего с законом и, по сути, подтверждает политический заказ и выборочное правосудие…

Насколько корректно, что мировые цены могут влиять на цену угля, добываемого в Украине?

В Украине после событий 2014 года угля было недостаточно, что приводило к необходимости импорта. Но ключевым в выборе принципа импортного паритета для ценообразования на уголь стал не дефицит угля. Основным аргументом является то, что себестоимость многих украинских шахт была выше, чем стоимость импортного угля. Поэтому регулятор по сути выбрал меньшую цену угля, которая и является рыночной.

Как отмечается в статье компании IHS CERA, которая является мировым лидером среди консультантов в угольной отрасли, цены на уголь имеют глобальную зависимость, и поэтому, наиболее простым способом для Украины является привязка цены к индексу северо-западной Европы. Украина использовала привязку к индексу API-2 с доставкой из Роттердама, но при этом добавляет фрахт, что является вполне приемлемым механизмом. Таким образом, импортная альтернатива для установления цен на уголь является оправданной в качестве методики, дает ценовые ориентиры участникам рынка и уменьшает субъективный фактор.

Почему в формуле определения цены угля затраты на перевозку указаны из Роттердама, а не из стран-производителей угля? У нас уже есть шесть экспертиз и исследования, в которых подтверждена корректность включения фрахта в формулу. В частности, по результатам анализа компании EURACOAL в зависимости от происхождения угля и размера судна, стоимость доставки угля не в порты ARA (Амстердам-​​Роттердам-​​Антверпен), а в Украину может быть выше на 9 долларов США за тонну. В то же время, расходы на доставку угля, поставляемого в украинские порты, а не порты ARA, согласно методике НКРЭКУ, колеблются от 6,5 долл. США за тонну до 14,5 долл. США за тонну. Таким образом, расходы на доставку, заложенные НКРЭКУ в формулу, коррелируют с фактическими значениями стоимости перевозки угля в Украину.

В материалах украинского экспертного института утверждается, что включение фрахта в формулу энергетического угля не привело к завышению цены на уголь по сравнению с мировыми рынками. В исследовании среди основных и надежных поставщиков угля в Украину были взяты Австралия, Колумбия, ЮАР и США. Как отметил экспертный институт, цена на уголь, рассчитанная по формуле "CIF в портах АRА плюс фрахт от АRА в порт Южный" была конкурентной (фактически совпадала) с ценами поставок из США, ЮАР и Колумбии с учетом затрат на фрахт до порта Южный.

Обвинение утверждает, что тепловая генерация имела сверхприбыли за период существования формулы.

Нет, не имела. Анализ прибыльности производителей электроэнергии, проведенный Национальной академией наук Украины, государственным "Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины" и отражен в соответствующих отчетах.

Из представленного анализа следует, что в целом средние величины доходности ГК ТЭС Украины в течение 2012-2017 гг. значительно ниже НАЭК "Энергоатом" и, особенно, ЗАО "Укргидроэнерго".

Сравнение средней величины доходности ГК ТЭС Украины с аналогичными средними величинами ГК ТЭС стран Европы и Азии, свидетельствует, что уровень прибыльности компаний Украины в период действия формулы существенно ниже мировых аналогов.

По результатам независимого исследования, проведенного компанией KPMG, были получены статистические данные, в соответствии с которыми рентабельность лучших угледобывающих предприятий Украины равна средней рентабельности угольного бизнеса в мире; рентабельность компании в генерации в 2 раза ниже средней по отрасли в мире.

Экономические аргументы и экспертизы, с ваших слов, на стороне защиты. Почему НАБУ и САП не закрывают дело? Возможно ли, что сторона обвинения будет иметь такие же экспертизы, но с другими выводами?

Мы уверены в своей правоте. Будут ли объективны в своих выводах украинские экспертные институты, мы не можем сказать, плюс будет некорректно делать выводы за тех, кто их еще не сделал. Однако мне почему-то кажется, что ни один уважающий себя международный эксперт с репутацией и именем не скажет, что формула была некорректной.

Политические аргументы и цели могут выходить в Украине на первый план, зачастую мы слышим, как у нас на белое говорят черное в угоду рейтингам, амбициям. Конечно, если НАБУ говорит, что формула неправильная, глава Комитета ТЭК Герус говорит, что формула неправильная, то можно найти еще людей, которые будут вторить этим заявлениям. Но давайте и мы резюмируем наш разговор на политических и понятных для всех лозунгах. Для этого немного повторюсь – президент Зеленский, премьер Шмыгаль, премьер Гончарук лично подписали и утвердили в этом году формулу "Амстердам+" для газа. Аргументы о том, что формулы "Амстердам+" и "Роттердам+" разные, можно принять только в том, что это два разных города, но принцип формул полностью одинаковый. Итак, что нужно делать НАБУ/САП – открывать новое дело против первых лиц государства или закрывать существующее дело? Мне кажется, третьего варианта здесь не дано.

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