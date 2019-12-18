НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу: стала известна причина

/ Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) по согласованию со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) сообщило о подозрении бывшему народному депутату 7-го и 8-го созывов Верховной Рады в получении от государства компенсации за аренду жилья, хотя он имел свою квартиру. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Политика заподозрили в том, что он, злоупотребив властью, получил из госбюджета 361 тыс. грн компенсации стоимости найма номера в гостинице "Киев".

"В ноябре 2014 года экс-депутат получил в пользование номер в гостинице "Киев" за счет государственного бюджета в связи с тем, что не имел собственного жилья в столице. Однако, как установило следствие, в начале марта 2017 года он получил в наследство квартиру в Киеве, однако не сообщил об этом факте Управлению делами аппарата Верховной Рады, поэтому и в дальнейшем получал компенсационные выплаты из госбюджета. И только в октябре 2018 года, после ряда публикаций в СМИ, отказался от получения средств. За эти полтора года, как установило следствие, бывший депутат безосновательно получил более 361 тыс. грн компенсации за наем жилья", – сообщили антикоррупционеры.

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Действия политика квалифицируют по ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). За это ему "светит" наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или арест до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В свою очередь "Украинская правда" и "РБК-Украина" со ссылками на источники сообщают, что речь идет о экс-нардепе, члене фракции "БПП" Руслане Сольваре.

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Как сообщали новости "Сегодня", СМИ стало известно, что вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета. Он подтвердил, что платит за аренду жилья, несмотря на то, что квартирой владеет мать его жены.

Однако позже Стефанчук вернул компенсацию за аренду квартиры тещи за сентябрь-октябрь 2019 в сумме 39 650 грн.

Отметим, что ранее стало известно о проекте подозрения пятому президенту Украины (2014-2019 гг.) Петру Порошенко. Смотрите об этом в сюжете:

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