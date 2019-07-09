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НАБУ сообщило о подозрении министру Насалику: стала известна причина

9 июля, 17:59

Антикоррупционеры обнаружили у министра энергетики скрытую серьезную сумму денег

Игорь Насалик. Фото: facebook.com/nasalyk
Игорь Насалик. Фото: facebook.com/nasalyk.

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, которого подозревают во внесении недостоверных данных в декларацию и сокрытии 1,25 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1 249 000 долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях", – говорится в сообщении.

Таким образом, ему вменяют статью 366-1 УК Украины (представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации), по которой ему "светит" наказание в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщали новости "Сегодня", по подобному делу осенью прошлого года НАБУ сообщило о подозрении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Тогда следствие установило, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность получения которых не подтверждено доказательствами, и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличные в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4,23 млн грн.

В конце мая в Соломенском суде зачитали обвинительный акт Омеляну и теперь следующее заседание состоится в августе.

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Тег министр, декларация, Насалик, НАБУ, подозрение

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