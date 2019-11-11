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НАБУ задержало семь человек по подозрению в завладении кредитом Нацбанка в более чем миллиард гривень

11 ноября, 23:40

НАБУ прямо не подтвердило задержание предправления Райффайзен Банка Аваль и бывшего первого замглавы Нацбанка Александра Писарука

Фото: пресс-служба НАБУ

Фото: пресс-служба НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро задержало семерых человек по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка, говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в понедельник, 11 ноября.

"Речь идет о бывших и действующих должностных лицах НБУ, VAB Банка и частных компаний, связанных с бенефициарами VAB. Сейчас решается вопрос о вручении подозрений и избрании меры пресечения", – отмечается в сообщении.

Чиновникам инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

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При этом НАБУ прямо не подтвердило задержание предправления Райффайзен Банка Аваль и бывшего первого замглавы Нацбанка Александра Писарука.

Ранее стало известно, что детективы НАБУ проводили обыски в главном офисе Райффайзен Банка Аваль с целью задержания банкира.

В тренде
НАБУ задержало семь человек по подозрению в завладении кредитом Нацбанка в более чем миллиард гривень
Фото: пресс-служба НАБУ

Напомним, в 2014-2015 годах Писарук был первым заместителем главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Он отвечал за банковский надзор.

В октябре 2014 года НБУ выделил VAB Банку стабилизационный кредит в размере 1,2 млрд гривен.

21 ноября 2014 года Нацбанк признал VAB Банк неплатежеспособным и ввел в банк временную администрацию. Решение о ликвидации банка было принято в марте 2015 года.

Ранее НАБУ провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищении в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозы, Виталия Жукова. По словам директора НАБУ Артема Сытника, ведомство открыло два уголовных производства.

Напомним, 18 октября НАБУ сообщило о подозрении Олегу Гладковскому в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Антикоррупционеры рассказали, в чем именно подозревается бывший чиновник СНБО.

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