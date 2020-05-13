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Нацгвардии не разрешили обыскивать украинцев: Рада отклонила законопроект

13 мая, 19:13

Станислав Кожемякин

Инициатива "слуги народа" Максима Павлюка набрала только 179 голосов

Служащие Национальной гвардии не получат полицейские функции – на внеочередном заседании Верховная Рада, втором за сегодня, проголосовала против расширения их полномочий.

Так, народные депутаты отклонили в первом чтении законопроект № 3105 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины". Данная инициатива набрала только 179 голосов.

Рада высказалась и против направления законопроекта на подготовку к повторному первому чтению и на доработку.

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Автор законодательной инициативы депутат Максим Павлюк ("Слуга народа") предлагал усилить правоохранительные функций нацгвардейцев: позволить им составлять протоколы об административных правонарушениях, проводить личный досмотр, досмотр вещей, изымать оружие, предоставить доступ к реестрам и базам данных МВД и тому подобное.

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Ранее комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде рассмотреть данный законопроект.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, Нацгвардию часто привлекают к охране общественного порядка, но она не имеет полномочий полиции составлять протоколы об административных правонарушениях, а также принимать другие соответствующие меры, например, задержание и доставление правонарушителей в отделения полиции, а также осуществление их личного досмотра и досмотра их вещей.

Напомним, что в прошлом месяце, когда в Чернобыльской зоне отчуждения пылали масштабные лесные пожары, Нацгвардия провела антидиверсионную операцию.

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Верховная Рада обыск досмотр нацгвардия

Источник: Сегодня

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