Нацгвардию переведут в подчинение президенту: законопроект Зеленского

Глава государства предлагает доверить президенту внести поправки в ряд законопроектов о Нацгвардии

Фото: МВД Украины

Национальную гвардию Украины могут вывести из подчинения Министерства внутренних дел и перевести под юрисдикцию президента.

Такое предложение звучит в президентском законопроекте №1007 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности Национальной гвардии", который глава государства Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Радой, определив его как неотложный.

В частности, Зеленский предложил внести изменения в закон о Нацгвардии, убрав формулировку, что она "входит в систему Министерства внутренних дел".

Аналогичные изменения предлагается внести и в закон о национальной безопасности Украины, согласно которому деятельность Нацгвардии направляется и координируется правительством через министра внутренних дел.

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Зеленский предлагает передать президенту полномочия назначать и увольнять командующего Национальной гвардией, через которого глава государства будет направлять деятельность и осуществлять непосредственное руководство силовой структурой.

Ранее начальниц Нацгвардии назначался на должность президентом по представлению главы МВД и увольнялся с должности президентом.

В случае принятия законопроекта президент будет сам принимать решения о передислокации, изменении места расположения и определении зон ответственности оперативно-территориальных объединений, воинских частей и подразделений Нацгвардии.

Командующий Нацгвардией после изменений утверждает положение об органах военного управления оперативно-территориальных объединений, соединениях и военных частях Нацгвардии, их создание, а их реорганизация и ликвидация согласуется с президентом.

Напомним, в июне Зеленский назначил командующим Национальной гвардии Николая Балана, который временно исполнял эти обязанности после увольнения экс-командующего Юрия Аллерова.

Кроме того, президент возложил на бывшего руководителя Северного территориального управления Нацгвардии Николая Миколенко обязанности заместителя командующего Национальной гвардией.

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