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Начальник Генштаба ВСУ обвинил Путина во лжи из-за заявления по морякам

5 июля, 23:07

По мнению Хомчака, Путин в очередной раз подтвердил резюме большого манипулятора

Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua.

Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявляет, что слова президента России Владимира Путина, сказанные в отношении украинских военнопленных моряков на пресс-конференции в Японии, являются очередной манипуляцией и введением в заблуждение.

Об этом Хомчак сказал в интервью новому информационному агентству Министерства обороны Украины "АрмияInform".

В частности, генерал прокомментировал тот факт, что во время пресс-конференции в Японии, где недавно собирались мировые лидеры G-20, Путин, оправдываясь перед мировыми журналистами за агрессивные и неправомерные действия российских силовиков в Керченском проливе, сослался на его слова, якобы конфликт спровоцировала украинская сторона.

"Это было исключительно пропагандистско-манипулятивное заявление. Проще, ложь. Путин в очередной раз подтвердил резюме большого манипулятора. Хозяин Кремля снова пытался обрисовать ситуацию в свою пользу, искажая действительность. Это еще одно подтверждение того, что война продолжается на всех фронтах с применением различных методов, в том числе циничных манипуляций. Таких примеров введения в заблуждение международного сообщества было немало за годы российской агрессии", – заявил он.

Как сообщалось, 29 июня Путина на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в городе Осака (Япония) спросили, связывали ли освобождение украинских моряков с возвращением России в ПАСЕ. "Нет, при чем здесь ПАСЕ и украинские моряки. Обратите внимание. По-моему, уже новоназначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная экс-президентом Украины Петром Порошенко во время предвыборной борьбы. Это просто ни в какие ворота не лезет. Это безобразие. Давайте мы из этого будем исходить, если так, то фактически украинская сторона призналась, что это была провокация с их стороны", – заявил Путин.

Новости "Сегодня" сообщали, что президент США Дональд Трамп напомнил о пленных украинских моряках во время разговора с Путиным .


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Тег Путин, хомчак, пленные моряки

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