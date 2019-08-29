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Начальники четырех областных главков полиции уволены с должностей

29 августа, 02:36

А именно в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Начальников главных управлений Нацполиции в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях уволили с их постов. Соответствующее решение было принято руководством Нацполиции в рамках заседания коллегии МВД Украины, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что уволенного с должности руководителя Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерия Среду назначен начальником Департамента обеспечения деятельности Председателя Национальной полиции Украины. 

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В центральный аппарат Нацполиции назначили бывшего начальника ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслава Печененка.

О дальнейшей службы экс-начальников ГУ Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях вопрос еще решается.

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Напомним, 23 августа министр МВД Украины Арсен Аваков заявил о решении уволить глав ГУ Нацполиции в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях за ненадлежащую организацию работу в отделах.

Также Аваков заявлял, что пять лет назад уровень доверия к украинским правоохранителям был 5%, а сегодня он составляет 37%. 

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увольнение должности Нацполиция

Источник: Сегодня

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