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"Начало полной перезагрузки": Кабмин сообщил о громких перестановках во власти

25 сентября, 14:07

Ряд госведомств в Украине лишились руководства, а несколько министров обзавелись новыми заместителями

/ Фото: Кабинет министров Украины

Украинское правительство приняло заявления об увольнении и.о. председателя "Укравтодора" Славомира Новака и начальника Нацполиции Сергея Князева, которые сообщили о своих решениях накануне.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 25 сентября.

Кроме того, кадровые перестановки коснулись и ряда государственных ведомств и агентств. В частности, своих должностей лишились:

  • Владимир Бондар (глава Государственного агентства лесных ресурсов);
  • Сергей Кузьмин (Государственная архитектурно-строительная инспекция);
  • Олег Кирилюк (Государственная служба геологии и недр);
  • Татьяна Баранова (Государственная архивная служба);
  • Константин Ващенко (Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы);
  • Дмитрий Булатов (Государственное агентство резерва), а также его заместитель Вадим Мосийчук;
  • Александр Рыженко (Государственное агентство по вопросам электронного правительства);
  • Михаил Ноняк (Государственная служба Украины по безопасности на транспорте).

Также были уволены четыре заместителя председателя Фонда государственного имущества Виталий Герц, Елена Короткая, Юрий Никитин, Виталий Трубаров, и заместители главы МВД Сергей Яровой, Сергей Гончаров и Татьяна Ковальчук.

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Вдобавок к этому, лишились своих должностей госсекретари Министерства экономического развития и торговли и Министерства аграрной политики и продовольствия Алексей Перевезенцев и Владислав Андронов.

В то же время, был назначены шесть замминистра внутренних дел и новый глава Нацполиции, которым стал Игорь Клименко.

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Кроме того, ряд назначений коснулись еще четыре министерства, в частности были назначены:

  • в Министерство финансов – замминистра (Павел Ходаковский) и государственный секретарь министерства (Константин Ващенко);
  • в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц – первый заместитель (Антон Колумбет);
  • в Министерство цифровой трансформации – государственный секретарь (Александр Рыженко);
  • в Министерство юстиции – замминистра по вопросам исполнительной службы (Андрей Гайченко).

Данные кадровые перестановки премьер-министр Алексей Гончарук назвал "началом полной перезагрузки власти".

Напомним, ранее глава правительства сообщил о намерении Кабмина сменить руководство Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Также в этом месяце Гончарук презентовал проект госбюджета Украины на 2020 год. Подробнее в об этом в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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отставка замминистра Укртрансбезопасность Гончарук

Источник: Сегодня

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