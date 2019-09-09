Начало работы новой Верховной Рады: все подробности

Фото: Н. Лазаренко

Верховная Рада 9 созыва начала свою работу ударно. Народные избранники сняли с себя неприкосновенность, расширили полномочия президента и отправили в Конституционный суд проект закона об уменьшении количества депутатов. Сайт "Сегодня" вел текстовую трансляцию первых пленарных заседаний:



03 сентября

Во вторник, 3 сентября, Верховная Рада IX созыва проголосовала за законопроект № 7203 об отмене депутатской неприкосновенности, назначении президентом глав НАБУ и ДБР и ряд других важнейших документов.

21:01 Верховная Рада 279 голосами утвердила направление в Конституционный суд законопроекта №1027 о внесении изменений в ст.81 Основного Закона, которые позволят лишать полномочий нардепа по решению суда за "кнопкодавство" и прогулы без уважительных причин трети заседаний в течение одной сессии.

20:50 В Украине хотят создать единый реестр оружия. Законопроект определяет основные принципы обращения, использования, хранения, приобретения, ввоза, маркировка оружия различных типов.

20:23 Спикер Дмитрий Разумков закрыл заседание Верховной Рады до 10:00 следующего вторника, 10 сентября

20:12 Конституционный суд рассмотрит закон Зеленского об уменьшении количества депутатов до 300 человек и рассмотрит вопрос контитуционности отмены мажоритарки.

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18:02Рада отправила в КСУ законопроект о "народовластии". За документ, который может дать украинцам возможность подавать в парламент законопроекты, проголосовали 338 нардепов. Проект постановления направят в Конституционный суд для получения заключения о соответствии требованиям Конституции законопроект №1015 о возможности внесения законопроектов в парламент народом Украины.

17:10 Стало известно, что лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко пропустила сегодняшнее важное заседание парламента, поскольку находилась с близкими в Днепропетровской области, где у Тимошенко умерла двоюродная сестра.

16:40 В Раде хотят обязать украинцев покупать SIM-карты по паспорту. Законопроект предлагает ввести реестр всех операторов и уникальных кодов телефонов. Регистрировать SIM-карту нужно будет по данным паспорта – при заключении договора осуществляется обязательная регистрация абонента у поставщика электронных коммуникационных услуг.

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14:10 Рада приняла законопроект о праве президента создавать антикоррупционные органы и назначать глав НАБУ и ДБР.

13:30 Верховная Рада отправила в Конституционный суд для получения заключения президентский законопроект (№1013) о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии.

За такое решение проголосовали 337 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник.

11:45 Верховная Рада приняла закон об ограничении депутатской неприкосновенности 373 голосами.

Таким образом, с 1 января 2020 года народные избранники уже не будут "неприкосновенными".

Законопроект №7203 об отмене депутатской неприкосновенности принят в целом.

11:25 Пять народных депутатов Украины из партии "Слуга народа" после открытия второй сессии Верховной Рады IX созыва присягу народного депутата.

Присягу приняли Анатолий Остапенко (включенный в избирательный список "Слуги народа" под № 130), Татьяна Цыба (№ 131), Иван Калаур (№ 132), Юлия Гришина (№ 133), Ольга Руденко (№ 134).

10:45 Президент Зеленский выступил с трибуны парламента.

Глава государства призвал народных депутатов поддержать законопроект о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

Видео: Facebook

10:15 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Раду на заседание.

Спикер парламента Дмитрий Разумков открыл заседание Верховной Рады и объявил о принесении присяги некоторыми депутатами.

07:00Сегодня" выяснили, какие перемены ждут Верховную Раду.

Верховная Рада совсем скоро может оказаться в ежовых рукавицах. С нардепов не просто планируют снять неприкосновенность, а за прогулы и кнопкодавство их хотят лишать мандатов.

02 сентября

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал парламентариев проявить политическую волю и мудрость, сделать то, о чем говорили и обещали.

Давнее обещание избирателям, которое, наконец, надо выполнить. Правда некоторые политические силы уже нашли причины не голосовать. Думаю, это нечестная позиция. Призываю парламентариев проявить политическую волю и мудрость, сделать то, о чем говорили и обещали",- написал он на своей страничке в Facebook в понедельник вечером.

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Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Парламент принял постановление о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. Такое решение поддержали 363 депутата при минимально требуемых 226.

Напомним, 29 августа состоялось торжественное открытие первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами.

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