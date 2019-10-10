Начнет ли Путин новую войну: российский оппозиционер о том, когда ждать обострения в Беларуси

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Путинская Россия совершенно не заинтересована в том, чтобы закончить вооруженный конфликт на Донбассе и реализовать Минские договоренности.

Об этом бывший заместитель министра энергетики РФ, соратник Алексея Навального, который выдвигался на выборах в Моргосдуму 8 сентября, но получил отказ в регистрации, Владимир Милов рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"Если вы посмотрите на все, что Россия делала даже до Путина, то вы увидите, что удержание этих замороженных конфликтов и очагов дестабилизации – это важный элемент политики давления на соседние государства. Вы – не единственные", – напомнил оппозиционер.

В то же время Милов заметил, что ситуация с Беларусью, которая заявила об экономической интеграции с Россией, "все немного сложнее".

"Потому что с Беларусью не исчерпаны внутриэлитные политические способы какого-то решения вопроса. Они прибегают к таким вещам (развязыванию вооруженного конфликта. – Ред. ), когда уже какие-то политическо-дипломатические рычаги исчерпаны. Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, у вас это все появилось, когда начался Майдан. Такие вещи – это реакция на приход к власти правительств в соседних странах, которые прям совсем антипутинские, антиимперские и хотят куда-то в сторону Запада двигаться. То есть, создание вооруженных конфликтов – это крайняя точка, от которой Беларусь еще далеко", – подчеркнул бывший заместитель министра энергетики РФ.

Напомним, ранее оппозиционер дал прогноз по Стокгольмскому арбитражу .

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Путину Украина важнее санкций": интервью с российским оппозиционером Владимиром Миловым.

Напомним, президент Беларуси считает, что Донбасс, где Россия развязала вооруженный конфликт, еще можно вернуть Украине мирным путем:

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