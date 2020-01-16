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Нацполиция расследует возможную слежку за экс-послом США Йованович

16 января, 16:14

Украина не может оставить без внимания незаконные действия на своей территории.

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Национальная полиция начала расследование возможной незаконной слежки на территории Украины за бывшим послом США в стране Мари Йованович. Такое решение было принято после публикации следователями Палаты представителей Конгресса США переписки Льва Парнаса – соратника адвоката президента США Руди Джулиани. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Позиция Украины – не вмешиваться во внутриполитические дела США. Однако, в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства", - говорится в заявлении.

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В министерстве подчеркивают, что Украина не может оставить без внимания такие незаконные действия на своей территории.

"После анализа этих материалов, Национальная полиция Украины по факту их публикации начала уголовные производства по ч.2 ст.163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч.1 ст.182 (Незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины", – говорится в заявлении.

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В МВД намерены оперативно-следственным путем проверить, №действительно ли был факт нарушения украинского и международного законодательства, после чего должно быть соответствующее реагирование, либо же это была просто бравада и фейк в неформальной беседе двух граждан США".

МВД Украины обратилось в ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому возможного уголовного преступления. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании.

Ранее сообщалось, что адвокат президента США Рудольф Джулиани признал, что мог сыграть ключевую роль в увольнении Мари Йованович с должности посла США в Украине за препятствование расследованиям деятельности в этой стране вице-президента США Джозефа Байдена, его сына Хантера и газовой компании Burisma.

Напомним, 24 сентября Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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США МВД импичмент йованович

Источник: Сегодня

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