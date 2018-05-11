Нацполиция открыла уголовное дело по факту попыток дискредитации Яценюка

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту вмешательства в деятельность экс-премьер министра Арсения Яценюка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"После ряда публикаций в СМИ и обращений народных депутатов Главным следственным управлением Национальной полиции Украины начато уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка во время его пребывания в должности премьер-министра Украины с целью препятствования его деятельности и последующей отставки с должности главы правительства", – говорится в сообщении.

Как отмечается, злоумышленники будут установлены и привлечены к ответственности по ч.1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины "Вмешательство в деятельность государственного деятеля

"Следствие рассматривает версию заговора группы лиц для реализации этого преступного замысла. По предварительным выводам, они осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитационной и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов, других лиц. По информации народного депутата Украины Александра Онищенко, только в течение 2015- 2016 годов на подобные акции было потрачено более 30 млн. долларов", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Яценюк высказался о действующем Кабинете министров – так, он не увидел оснований для отставки правительства Владимира Гройсмана и пообещал защищать его от политических нападок.



Также экс-премьер высказался о будущих президентских выборах и о сложностях, с которыми столкнется их победитель