Нацполиция занялась кандидатами, которые используют бренды других политсил

Сейчас Главным следственным управлением Нацполиции установлены 97 таких нарушителей

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Следователи Национальной полиции вызвали на допрос 97 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах по фактам использования ими брендов других политических сил. Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе во время видеоселекторного совещания с участием руководителей МВД, Нацполиции и территориальных подразделений.

По его словам, на сегодняшний день следственными подразделениями Нацполиции начато 217 уголовных производств, связанных с избирательным процессом, из них 161 сообщение связано непосредственно с нарушениями избирательного процесса, еще 56 – связаны косвенно.

"Во время внеочередных выборов мы столкнулись с новыми проявлениями относительно нарушений избирательного законодательства. В частности, установлены факты использования кандидатами в депутаты брендов других политических партий. Сейчас Главным следственным управлением Нацполиции установлены 97 таких фигурантов. Они вызваны на допрос. В рамках уголовных производств раскрыты их партийные счета, а также соответствующие письма направлены в Центральную избирательную комиссию", – отметил заместитель начальника ГСУ.

Он добавил, что почти 80% из зарегистрированных уголовных производств начаты по фактам подкупа избирателей. "Следственными подразделениями по фактам подкупа избирателей начато 85 уголовных производств. Злоумышленники в этом направлении тоже используют "нововведения". В частности, полицейские установили факты подкупа избирателей с использованием билетов на различные развлекательные мероприятия, а также "подарочных" сертификатов на приобретение техники", – сказал Цуцкиридзе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видео, в котором рассказал избирателям о мошенниках, которые идут на внеочередные парламентские выборы, маскируясь под "известный бренд".

А тем временем правоохранители продолжают фиксировать нарушения во время предвыборной гонки. Так, с начала избирательного процесса полиция зарегистрировала 4157 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства, из которых открыто 210 уголовных производств.

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