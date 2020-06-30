"Надеюсь скоро встретиться": Зеленский поздравил президента одной из стран ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем рождения своего латвийского коллегу Эгилса Левитса, с которым последний раз виделся в Латвии осенью 2019 года.

Реклама

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"С днем рожденья, Эгилс Левитс! Желаю вам крепкого здоровья и сил, чтобы противостоять всем вызовам и бедствиям современного мира. Я ценю, что в это трудное время между Украиной и Латвией существует нерушимое партнерство. Надеюсь скоро встретиться с вами в Украине", – написал глава украинского государства.

Как сообщали новости "Сегодня", 16 октября 2019 года в Латвии был с визитом и президент Украины. Среди прочего он провел переговоры с коллегой Эгилсом Левитсом. Подробности встречи Зеленского с президентом Латвии.

В тренде В Украине суд впервые взялся за депутата-"кнопкодава"

Также украинский лидер отмечал, что Латвия поможет вернуть выведенные из Украины деньги, поскольку бывшие наши чиновники отмывали украденные из бюджета Украины деньги в латвийских банках. Глава государства отметил, что речь идет об активах, по которым уже есть решение суда, а также о поиске других активов, которые могли быть незаконно выведены из Украины в Латвию.

Реклама

Кроме того, на встрече с Зеленским президент Латвии сделал важное заявление по Крыму. Эгилс Левитс осудил незаконную аннексию полуострова Россией.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама