Трампа надо ловить: почему Зеленскому стоит спешить на встречу с президентом США

Дата встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа – это вопрос переговоров, и есть логика в том, чтобы встретиться как раньше, так и позже.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт-международник Антон Кучухидзе.
"Единственный профессиональный ответ по поводу даты встречи Трампа и Зеленского – это то, что это предмет переговоров. Как договорятся, так и будет. С одной стороны, правы те, кто говорит, что не надо торопиться. Надо дождаться формирования коалиции, назначения премьера, формирования правительства. Но, с другой стороны, в сентябре Трамп вступит в избирательную кампанию сам. Частично, они уже вступили. Пока не запустился этот избирательный маховик на все сто процентов, его надо ловить. Пока у него есть время. Поэтому возможен вариант как встречи в августе, так и в сентябре", – говорит Кучухидзе.
Как отмечает эксперт, первая встреча Зеленского и Трампа – это лишь знакомство двух лидеров, поэтому не стоит ждать от этого какого-то значимого прорыва или же принятия судьбоносных для Украины решений.
"Это буде знакомство и определения плана совместных действий. Это не принесет прорыва по Минскому процессу, также не стоит ждать принятия жизненно важных решений в политическом или экономическом разрезах", – добавляет Кучухидзе.
Новости "Сегодня" сообщали, что сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.
Ранее Зеленский сообщил, что его визит в США может состояться нынешним летом.
В середине июня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины в Вашингтон пока не определена.
Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.
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