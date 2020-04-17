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  1. Новости политики

Надо подождать: Зеленский заявил, что после Пасхи коронавирусом может заболеть 2-10% украинцев

17 апреля, 21:53

Елена Кузьмич

«У нас другого шага как встречать этого праздника дома - нет», - заявил президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы положительная тенденция с распространением коронавируса в стране сохранялась и в дальнейшем, украинцам во время празднования Пасхи нужно соблюдать карантин.

Об этом 17 апреля, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"В мире сейчас другой формат выживания и поэтому мы должны быть быстрыми и жить в этом формате. Что касается Пасхи, я уверен, что у нас другого шага как встречать этого праздника дома – нет. Почему? Потому что может быть волна, пока у нас нет этой волны. У нас пока нет даже первой волны заболевания", – заявил Владимир Зеленский.

"Нужно подождать. Если не сделаем это сейчас, то после Пасхи может заболеть от 2-10% от всего населения Украины. И медики будут выбирать, кому из украинцев жить дальше. Оставайтесь дома, а в следующем году пойдем вместе в церковь", – отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что с 24 апреля карантинные меры могут быть ослаблены и назвал условия для этого.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Пасха Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

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