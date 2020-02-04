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"Надо смело идти напролом": Саакашвили поделился рецептом борьбы с коррупцией

4 февраля, 23:31

Политик дал эксклюзивное интервью программе "Сегодня"

Новым политикам необходимо действовать смело и "идти напролом" в борьбе с коррупцией в Украине, заявил Михаил Саакашвили в эфире программы "Сегодня".

Сейчас политики в качестве специального гостя находится на экономическом форуме в польском городе Жешув.

"Мой грузинский опыт свидетельствует о том, что нет безнадежных ситуаций. Когда я стал президентом, в опросах 98% моих сограждан говорили, что они имели дело с коррупцией ежедневно. Когда я закончил свое президентство, только 1% грузин говорил то же самое", – сказал Михаил Саакашвили.

Михаил Саакашвили считает, что старая коррупционная система оказывает сопротивление новым людям, которые хотят изменить ситуацию в Украине к лучшему.

"Что сейчас нужно делать? Или эти новые нормальные люди сменят старую систему, или старая система сменит их. В Польше тоже были такие проблемы в 1990-х годах. И в Румынии не намного лучше ситуация была. В Грузии вообще была безнадега. Но Грузия за девять лет стала второй самой некоррумпированной страной в Европе. То есть нет безнадежных сиутаций, просто надо политическое лидертсво, надо идти напролом", – заявил Михаил Саакашвили.

Политик считает, что в борьбе с коррупцией необходимо действовать смело. Именно это, по мнению Михаила Саакашвили, принесет пользу и Украине, и украинцам.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции. Теперь за сдачу коррупционера правоохранителям украинцы смогут получить вознаграждение.

У президента сообщили, что закон позволит создать новую эффективную систему предотвращения коррупции.

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интервью Польша Саакашвили борьба с коррупцией эксклюзив

Источник: Сегодня

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