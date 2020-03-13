"Надо возродить фермерский класс" – Владимир Гройсман о рынке земли

Возрождение фермерского класса – это необходимое условие при проведении законодательных изменений в отношении земельных вопросов, считает премьер-министр Украины (2016-2019 гг.) Владимир Гройсман, который стал гостем программы "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Это что, самоцель государства – продать землю? Если в этом идеология рынка земли – я против категорически. Продавать землю и считать это реформой – неправильно категорически. Рынок земли должен дать синергию. В законопроекте, который сейчас рассматривается парламентом, есть огромный недостаток и огромная ошибка, которую никто никогда не исправит, если он сейчас будет принят в таком виде. Это концентрация земли в одних руках – 10 тыс. га. Миллионеры и миллиардеры найдут 10, 20, 50 подставных физлиц, закружат их договорами, на них купят эту землю, сами будут владеть этой землей и заберут ее потом под залог и сконцентрируют 100-200-500 тыс. га земли. У меня вопрос – а где здесь люди, украинцы? Где здесь украинский интерес?" – спрашивает Владимир Гройсман.

По мнению политика, в Украине необходимо предпринимать все усилия для того, чтобы помочь фермерам заниматься хозяйством, в частности – обеспечить их доступными кредитами.

"Надо собрать фермеров и сказать – ребята, у нас есть идея, что вы сможете приобрести, как физические лица, по 200 га земли. Не хватит, значит 200-500 га. В одни украинские руки. Без иностранцев, без юркомпаний. Второе – объяснить, что будет создан фонд, и мы договаривались с международными партнерами, чтобы они предоставили серьезные ресурсы, и каждый фермер мог бы взять на 25 лет кредит под покупку 200-500 га земли. Кредит в гривне, процент – на уровне инфляции. Точка", – заявил премьер-министр Украины (2016-2019 гг.) Владимир Гройсман.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в Верховной Раде продолжают рассматривать поправки к законопроектам, касающимся земельной реформы.

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