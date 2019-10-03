Надзор за мэром и меньше депутатов: Рада одобрила закон о столице

Киевская мэрия / Фото: Сегодня

Парламент намерен изменить закон о столице, и сегодня был сделан первый шаг в этом направлении. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2143-3 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве". За документ проголосовали 244 народных депутата.

В пояснительной записке указывается, что принятый 15 января 1999 года Верховной Радой закон о столице был призван определить специальный статус города Киева как столицы Украины, и урегулировать особенности осуществления исполнительной власти и местного самоуправления в городе в соответствии с Конституцией Украины. Однако, вместо того, правовой механизм, который был заложен в этом законе, содержал множество коллизий и противоречий, которые делали непонятным правовой статус и взаимоотношения между органами государственной власти и местного самоуправления Киева и усложняли возможность осуществления эффективного управления в городе.

Кроме того, авторы законопроекта считают, что внесенные в 2010 году в этот закон изменения о порядке образования районных советов полностью разрушили систему организации местного самоуправления и осуществления исполнительной власти в столице: представительство территориальных общин районов Киева было ликвидировано, и в руках одного должностного лица по существу сконцентрирована чрезмерная власть, что полностью противоречит принципу разделения властей в Украине.

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Данный законопроект создает новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в Киеве. В частности, предлагается восстановить районные советы в городе Киеве как представительные органы жителей районов Киева. Предлагается разделить полномочия и разделить должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Так, мэр будет возглавлять Киевский магистрат – исполнительный орган Киевгорсовета, председательствовать на заседаниях, а председатель КГГА – будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

Количество депутатов Киевского городского совета составляет 80 депутатов (сейчас 120). Общий состав районного совета в городе Киеве составляет 20 депутатов.

Выборы депутатов Киевсовета проводятся по пропорциональной избирательной системе в многомандатных избирательных округах. Выборы проходят по открытым избирательным спискам городских организаций политических партий способом, который дает право избирателю определять приоритетность позиции кандидата в списке партии, за которую он голосует. Выборы мэра проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства в едином одномандатном избирательном округе, который совпадает с территорией столицы.

Как сообщали новости "Сегодня", столичный мэр Виталий Кличко заявлял, что пойдет на выборы в Киеве с обновленной политсилой. Кроме того, он также заявил о необходимости объединения усилий, однако не уточнил, с какой из партий.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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