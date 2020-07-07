Наев: Вероятность угрозы российских войск со стороны Крыма преувеличена

Неижпапа не имел стопроцентных сведений о развитии ситуации на Таврическом направлении

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев отмечает, что командующий Военно-морских сил ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа преувеличил вероятность угрозы от войск Российской Федерации со стороны временно оккупированного Крыма, подчеркнув, что главнокомандующий ВСУ и начальник Генерального штаба получают всю необходимую разведывательную информацию.

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Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Наева, командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, адмирал Неижпапа в интервью региональному СМИ выразил свое мнение, не имея стопроцентных сведений о развитии ситуации на Таврическом направлении.

"К его словам можно относиться так, что на данное время они были преувеличены, исходя из той обстановки, которая есть по состоянию на сегодня", - подчеркнул Наев.

Наев указал, что в настоящее время нет непосредственной угрозы вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины, в том числе, на Таврическом направлении.

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Напомним, на прошлой неделе замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Россия не остановится перед использованием армии для достижения своих политических или экономических целей, и призвал украинцев быть "ментально готовыми" к возможному военному наступлению страны-агрессора.

В свою очередь командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил об отсутствии разведданных о готовящемся нападении, но предупредил, что, несмотря на это, украинская армия усиливает свои боевые возможности на крымском направлении.

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