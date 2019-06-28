Наиболее важные изменения в Конституции нужно сделать в ближайший год – Стефанчук
Представитель президента Украины отметил, что около 20 статей без точной юридической редакции
Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что нужно внести наиболее важные изменения в Конституцию в течение ближайшего года.
"Я думаю, что наиболее важные вещи должны быть проведены в первый год. Потому что в этот первый год у нас, во-первых, есть большая поддержка от народа Украины. Во-вторых, имея наработанные механизмы, у нас есть возможность провести их через Верховную Раду. И, в-третьих, у нас есть возможность промониторить, насколько они достигли своей цели", – сказал он.
Стефанчук отметил, что анализ последних изменений в Конституции показал, что около 20 статей не имеют окончательно точной юридической редакции.
"Сегодня мы пришли к ситуации, когда у нас нет единственно верного юридически толкуемого текста Конституции. Это результат не взвешенной, не выверенной и не спланированной работы Верховной Рады, которая сегодня привела к тому, что у государства, которое празднует День Конституции, нет просто единого унифицированного текста Конституции", – указал представитель президента.
Также Руслан Стефанчук считает неправильным то, что любая реформа Конституции касалась изменения полномочий органов государственной власти, но ни разу речь не шла о гарантиях прав человека и гражданина.
Стефанчук подчеркнул, что необходимо провести "функциональный аудит государства" и четко определить, какой институт за что отвечает.
Представитель Зеленского в парламенте отметил, что возможность принятия новой Конституции – это пока еще вопрос дискуссии.
Напомним, представитель президента Украины в Верховной Раде заявил о необходимости перезапуска всей политической системы в Украине и отметил, что существующий кризис – не в отношениях президента и парламента.
Кроме этого, Руслан Стефанчук рассказал, что одно из основных требований президента Украины Владимира Зеленского к Верховной Раде – снять депутатскую неприкосновенность.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Наиболее важные изменения в Конституции нужно сделать в ближайший год – Стефанчук". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и запустил флешмоб: видеообращение
Глава государства не забыл "потроллить" народных депутатов и назвал их "любимую" статью в Основном законе
"Назвать украинскую Конституцию лучшей тяжело": интервью с судьей КСУ
Защищает ли Основной закон украинских граждан не только теоретически, но и на практике?