Наиболее важные изменения в Конституции нужно сделать в ближайший год – Стефанчук

Представитель президента Украины отметил, что около 20 статей без точной юридической редакции

Руслан Стефанчук. Фото: president.gov.ua

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что нужно внести наиболее важные изменения в Конституцию в течение ближайшего года.

"Я думаю, что наиболее важные вещи должны быть проведены в первый год. Потому что в этот первый год у нас, во-первых, есть большая поддержка от народа Украины. Во-вторых, имея наработанные механизмы, у нас есть возможность провести их через Верховную Раду. И, в-третьих, у нас есть возможность промониторить, насколько они достигли своей цели", – сказал он.

Стефанчук отметил, что анализ последних изменений в Конституции показал, что около 20 статей не имеют окончательно точной юридической редакции.

"Сегодня мы пришли к ситуации, когда у нас нет единственно верного юридически толкуемого текста Конституции. Это результат не взвешенной, не выверенной и не спланированной работы Верховной Рады, которая сегодня привела к тому, что у государства, которое празднует День Конституции, нет просто единого унифицированного текста Конституции", – указал представитель президента.

Также Руслан Стефанчук считает неправильным то, что любая реформа Конституции касалась изменения полномочий органов государственной власти, но ни разу речь не шла о гарантиях прав человека и гражданина.

Стефанчук подчеркнул, что необходимо провести "функциональный аудит государства" и четко определить, какой институт за что отвечает.

Представитель Зеленского в парламенте отметил, что возможность принятия новой Конституции – это пока еще вопрос дискуссии.

Напомним, представитель президента Украины в Верховной Раде заявил о необходимости перезапуска всей политической системы в Украине и отметил, что существующий кризис – не в отношениях президента и парламента.

Кроме этого, Руслан Стефанчук рассказал, что одно из основных требований президента Украины Владимира Зеленского к Верховной Раде – снять депутатскую неприкосновенность.

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