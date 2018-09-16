Накануне допроса Омелян улетел в Германию

Разрешение на выезд ему предоставили в Национальном антикоррупционном бюро Украины

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, которого подозревают в незаконном обогащении, уехал в командировку в Германию. Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Командировка в Германию началась со встречи с украинской общиной в Мюнхене. Вспомнил студенческие времена в Украинском свободном университете, пообщались с украинцами, которые, хоть и давно живут в Баварии, но занимаются и отслеживают новости из Украины. Был рад встретить старых друзей", – написал Владимир Омелян..

В понедельник, 17 сентября, рассказал министр, он планирует встретиться с руководством TUV – объединение по техническому контролю, прежде всего транспортных средств, Hyperloop Transportation Technologies и баварским бизнесом.

Омелян добавил, что "поездка осуществляется при поддержке НАБУ, за что им бесконечно благодарен".

Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Детективам удалось установить, что его расходы значительно превышали его доходы, а также министр вносил недостоверные данные в е-декларацию. Также чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, отмечают антикоррупционеры.

Как известно, Соломенский районный суд Киева принял решение отпустить министра инфраструктуры на поруки. Министр спорта Игорь Жданов и народный депутат Федор Бендюженко подали заявление о намерении взять на поруки подозреваемого. Подробней, как проходило заседание суда, можно узнать в онлайн-трансляции сайта "Сегодня".

Напомним, разрешение на выезд ему предоставили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.