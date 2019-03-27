Накануне выборов силовики проверили все избирательные участки

Правоохранители готовы не только выехать на проблемные места в день голосования, но и даже прилететь

Фото: Сегодня

Накануне выборов силовики проверили все избирательные участки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8ad/91b/5c98ad91b7a38.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8ad/91b/5c98ad91b7a38.jpg 2019-03-27T13:06:57+02:00 Политика Правоохранители готовы не только выехать на проблемные места в день голосования, но и даже прилететь

В последние дни предвыборной кампании силовики отчитались о подготовке ко дню голосования, которое состоится 31 марта. Председатель координационного штаба МВД Иван Стойко заверил, что полицию готова молниеносно реагировать на нестандартные ситуации.

Об этом он сказал на брифинге, передает "112 Украина".

По его словам, правоохранители готовы не только выезжать на проблемные места, но и даже лететь. В то же время представитель МВД подчеркнул, что идет превентивная работа, чтоб не допустить возможных ЧП.

"Сейчас все участки проверены на фактор безопасности. Имеется в виду свет, вода, доступ к избирательным кабинкам, запасные выходы и тому подобное. И сейчас, если говорить о дне тишины, который наступит в субботу, а после, когда с 8:00 до 20:00 будут проходить выборы в Украине, мы все будем на своих рабочих местах и будем готовы выехать или вылететь на других средствах в любую точку Украины на ту или иную нестандартную ситуацию, если она возникнет", – сказал Стойко.

В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что силовики готовы ко всем возможным сценариям развития событий, но пока все спокойно.

"Какие-то конкретные на сегодняшнее утро угрозы на конкретных участках или в конкретных регионах пока что не зафиксированы", – сказал он.

Как мы уже сообщали сегодня, Иван Стойко называл количество нарушений на выборах. По его словам, больше всего поступает сообщений в полицию о незаконной агитации. На сегодняшний день уже заведено более 200 уголовных производств.

Также стало известно, что для безопасности на выборах задействуют рекордное количество правоохранителей. За правопорядком будут следить 135 тысяч силовиков – они с 28 марта будут круглосуточно охранять все избирательные участки.

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