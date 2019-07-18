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Наказание за незаконное обогащение: подробности законопроекта Зеленского

18 июля, 11:15

Должностным лицам будет "светить" до 10 лет тюрьмы за незаконно нажитые активы

Фото: president.gov.ua

Внесенный президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду законопроект №10461 о наказании за незаконное обогащение позволит ввести уголовную ответственность и появится механизм конфискации незаконно нажитых активов.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины ст. 386 п.5, которая устанавливает уголовную ответственность за приобретение чиновником активов, стоимость которых более чем на 12 000 необлагаемых минимумов доходов граждан превышающее его законные доходы. Наказание – тюремный срок от 5 до 10 лет и запрет на три года занимать определенные должности.

Также это касается и незаконных активов, которые были переданы физическим или юридическим лицам с согласия или по распоряжению госслужащего (например, родственниками).

Документом также предусматривается введение в Гражданском кодексе Украины отдельного основания прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, которая в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Под активами подразумевается: денежные средства (в том числе наличные средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные чиновнику.

По результатам признания необоснованными активов чиновников предлагается предусмотреть освобождение указанных лиц от занимаемых должностей путем внесения изменений в законы "О предупреждении коррупции", "О государственной службе", "О местном самоуправлении". Рассмотрение дел о признании незаконности активов и их взыскания в пользу государства предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 июня Зеленский уже вносил в Раду законопроект №10358 о наказании за незаконное обогащение с механизмом конфискации незаконных активов должностных лиц и введением уголовной ответственности.

Однако 6 июня Комитет Рады одобрил законопроект о наказании за незаконное обогащение, но не документ Зеленского, а ранее внесенный законопроект №10110 пятым президентом Украины (2014-2019 гг.) Петром Порошенко.

Напомним, Конституционный суд принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. По мнению суда, подозреваемые в коррупции не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов. Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике.

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Тег Рада, законопроект, Зеленский, обогащение

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Сегодня

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