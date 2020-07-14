Двенадцать лет за угон автомобиля: Рада приняла закон в первом чтении

Верховная Рада сделала шаг к усилению ответственности за угон автомобилей в Украине. Депутаты внесли изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, в которых определили степень тяжести совершения преступления угонщиком и соответствующее за это наказание. Данный законопроект №3301 был принят в первом чтении.

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Так, в Уголовном кодексе заменили размер квалифицирующих признаков угона со "значительного и крупного материального ущерба" на "совершение этого преступления в значительных и крупных размерах". Теперь предлагается тяжесть совершения преступления угонщиком определять стоимостью этого автомобиля:

преступление значительного размера – это угон автомобиля, стоимость которого от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 105 100 до 262 750 гривен);

угон в крупном размере – стоимость автомобиля более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (более 262 750 гривен).

За угон автомобиля стоимостью от 105 тысяч гривен преступнику грозит штраф от 17 000 до 20 400 гривен (от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан). Если угнал автомобиль стоимостью от 262 000 грн, то предлагается наказывать угонщика уже тюрьмой на срок от 7 до 12 лет.

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Также депутаты предлагают наказывать за снятие, подмену номерного знака автомобиля, который был угнан, за перепродажу автомобиля или его разборку на запчасти. За это правонарушение предусматривается штраф от 17 000 до 20 400 грн или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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Как сообщали новости "Сегодня", в мае полиция разоблачила банду, которая угоняла элитные автомобили. Краденые машины угонщики предлагали вернуть за вознаграждение или продавали на запчасти. Действовали они в нескольких областях.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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