Наказать врагов, напугать бизнес и повлиять на выборы в Украине: зачем Кремлю санкционный список

"Разносортность" нового российского санкционного списка против Киева, в который попали 322 украинских гражданина и 68 компаний, может объясниться как тщательным отбором Кремля, так и возможной бюрократической неразберихой.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

По мнению политолога, существуют как минимум четыре возможных причины включения разных людей в этот список. Во-первых, Кремль пытается оказать давление на тех, кто является противником Путина.

"Санкции направили против людей, которые очень известны в политическом кругу, даже если у них нет бизнеса, которые занимают позицию жесткой критики по отношению к России", – считает Гарань.

По словам политолога, во-вторых, в список могли попасть олигархи, на которых Путин хочет также оказать давление.

"Это связано с попыткой запугать украинских олигархов, склонить их к более пророссийской позиции, – добавляет он.

Кроме того, таким образом Кремль, возможно, хочет вмешаться в выборы в Украине, подыграть той или иной политической силе.

"На кого-то он наложил санкции специально, чтобы показать, что этот человек является нашим оппонентом (а на самом деле это не так). А на кого-то он может не наложить санкции, чтобы в Украине его обвинили в сотрудничестве с Россией. Из врагов Путина кто-то может не попасть в список, чтобы его шансы были меньше в ходе избирательной кампании. Таким же образом под санкции попали даже люди, которые занимают довольно благожелательную позицию по отношению к России – чтобы добавить им очки", – предполагает политолог.

Как считает эксперт, такая подборка фамилий могла получиться и по причине обыкновенной бюрократической неразберихи.

"Мы имеем дело со списками, которые, возможно, готовились какими-то чиновникам, службами. Это может быть бюрократическая неразбериха, когда левая рука не ведает, что делает правая. Это происходило и в СССР, когда в подобные списки попадали совершенно разные люди", – считает эксперт.

О том, стоит ли ожидать дальнейших шагов от Кремля по преследований людей, попавших в санкционный список, эксперт говорит с осторожностью.

"От России можно ожидать чего угодно. Конечно, для этих людей все поездки в Россию сопряжены с риском. Опасно будет и в странах-союзниках. В других странах российские службы не чувствуют себя так комфортно. Тут, я думаю, немного ограниченные возможности для России, но лишняя осторожность никогда не помешает", – суммирует Гарань.

Напомним, Кремль опубликовал санкционный список, в котором оказались украинские министры и депутаты, пресс-секретарь президента, а также 68 предприятий.

По мнению экспертов, новые контрсанкции России против Украины обусловлены политическими мотивами и вводятся по нескольким основным причинам.