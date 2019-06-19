Наливайченко назвал главный итог поездки Зеленского во Францию и Германию

Украине крайне нужны весомые внешнеполитические инструменты, говорит политик

Главный итог визитов президента Владимира Зеленского во Францию и Германию: лидеры этих стран четко подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. И в дальнейшем будут поддерживать минский процесс и нормандский формат.

Об этом пресс-служба экс-главы СБУ Валентина Наливайченко сообщает на его официальной странице.

За кулисами встреч осталось понимание: сейчас Украине крайне не хватает новых руководителей МИДа и профильного комитета Рады. Это весомые внешнеполитические инструменты, которыми располагают и Франция, и Германия, и Россия. Но не Украина. И только потому, что парламент продолжает саботировать усилия нового президента, говорится в сообщении.

"Кстати, это еще одно доказательство того, что решение о роспуске ВР было правильным", – подчеркнул политик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Эммануэль Макрон пообещал, что Франция будет поддерживать Украину во внедрении реформ, установлении мира на Донбассе, а также в переговорах с Россией.

После встречи лидеров двух стран Зеленский заявил о неготовности Киева к переговорам с боевиками ОРДЛО и намерениях продолжать действовать в минском формате.

Также, как сообщали новости "Сегодня", глава немецкого правительства рассказала на пресс-конференции, что переговоры в "нормандском формате" пройдут 12 июля на уровне политических советников, и Германия готова приложить все усилия для урегулирования ситуации на Донбассе. Кроме того, она отметила более решительный настрой Киева в "минском процессе". Также Меркель назвала условия для отмены санкций против России.

В свою очередь президент Украины предложил западным политикам, которые призывают к снятию санкций с России, посетить Донбасс и Крым, чтобы увидеть, что натворили там россияне. Отдельно Зеленский и Меркель отметили роль "Северного потока – 2", но в этом вопросе, как оказалось, их мнения расходятся.

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