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Наливайченко о задержании Шайтанова: Это повод напомнить, что против Украины идет гибридная война

18 апреля, 01:29

Елена Кузьмич

«Суд должен быть открытый и прозрачный», - заявил Наливайченко

Обсуждая задержание генерал-майора Виталия Шайтанова, Валентин Наливайченко , глава СБУ (2006-2010; 2014-2015) заявил, что в истории современного украинского государства только один генерал-оборотень сейчас отбывает пожизненное заключение.

"Это генерал Пукач, который получил срок за организацию и совершение убийства журналиста Георгия Гонгадзе", – заметил он.

"Я считаю, и мой совет был бы сейчас, идти с доказательствами в суд. Суд должен быть открытый и прозрачный. И справедливое наказание", – считает экс-глава СБУ.

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"Но это задержание (генерала СБУ Валерия Шайтанова – Ред.) – повод напомнить всем нам, что против Украины идет гибридная война. Гибридная война идет сейчас не только в виде военных действий, она идет и внутри. И Российская Федерация, как страна-агрессор, использует пятую колонну и будет использовать", – резюмировал Наливайченко.

Ранее сообщалось, что в ходе досудебного расследования было собрано достаточно доказательств, которые позволили задержать генерал-майора Шайтанова 14 апреля. В этот же день ему было сообщено о подозрении в совершении государственной измены и подстрекательстве к совершению террористического акта. И 15 апреля судья, рассмотрев предоставленные ему материалы и ходатайства, сделал выводы о наличии причин для применения к Шайтанову меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Как сообщали новости "Сегодня", после задержания Валерия Шайтанова СБУ опубликовала запись разговоров генерала с куратором из ФСБ Игорем Егоровым. На записях также фигурирует и завербованный Шайтановым агент – гражданин Украины. Вся эта троица в разное время обсуждала между собой подготовку убийства добровольца Адама Осмаева. 15 апреля суд разрешил арестовать генерала на 60 дней.

Позже был задержан второй фигурант по делу Шайтанова. Им оказался бывший сотрудник Центра спецопераций "А" СБУ, который также поддерживал контакты с куратором ФСБ. Возможно, это тот третий человек из опубликованных записей. У него дома нашли большой арсенал оружия и боеприпасов.

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Смотрите видео: задержание Шайтанова:

Видео: СБУ

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СБУ наливайченко Гонгадзе Пукач генерал

Источник: Сегодня

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