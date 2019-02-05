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Наливайченко объяснил, почему "план Сайдика" по Донбассу не будет поддержан

Сегодня, 16:55

План не решает вопрос вывода оккупационных войск, остающихся на территории Украины

Фото: AFP
Наливайченко объяснил, почему "план Сайдика" по Донбассу не будет поддержан //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/edb/d28/5c4edbd288b6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/edb/d28/5c4edbd288b6a.jpg Политика План не решает вопрос вывода оккупационных войск, остающихся на территории Украины

Украина должна инициировать слушания в ОБСЕ по военным преступлениям РФ и освобождению всех украинских заложников и узников совести.

Об этом заявил экс-глава СБУ, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, комментируя обнародованный недавно мирный план спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонний контактной группе в Минске Мартина Сайдик, сообщает пресс-служба политической силы.

Политик подчеркнул, что любой мирный план должен базироваться на безусловном восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины и освобождении Россией всех украинских заложников и узников совести.

Наливайченко выразил сомнение, что так называемый "план Сайдика" по Донбассу будет поддержан, поскольку не решается ключевой вопрос с выводом оккупационных войск, остающихся на территории Украины.

Политик также отметил необходимость создания и реализации вместе с украинскими благотворительными организациями, а также с международными организациями (ООН, ОБСЕ, Красным Крестом) серьезных гуманитарных проектов для оказания помощи гражданам Украины, которые пострадали от войны.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Петр Порошенко заявил о "мирном плане Сайдика", что миротворцы ООН – не эскорт для наблюдателей ОБСЕ.

Спецпредставитель ОБСЕ еще в декабре в Милане представил неформальный документ об урегулировании ситуации на востоке Украины, согласно которому этим должны были бы совместно заниматься ОБСЕ и ООН. Читайте подробней в материале "Сегодня", что предполагает план Сайдика по Донбассу.

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Тег обсе, наливайченко, Донбасс, справедливость, Сайдик

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