Наливайченко присоединился к Антикоррупционной повестке дня

Он поддержал все четыре пункта Антикоррупционной повестки дня

Фото: Валентин Наливайченко / Facebook.

Наливайченко присоединился к Антикоррупционной повестке дня //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/dd4/045/5c5dd40458ce3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/dd4/045/5c5dd40458ce3.jpg 2019-02-08T21:13:00+02:00 Политика Он поддержал все четыре пункта Антикоррупционной повестки дня

Лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко присоединился к Антикоррупционной повестке дня. Об этом он заявил во время встречи с представителями этой инициативы, которая объединяет 23 антикоррупционные общественные организации, сообщается на сайте инициативы.

Валентин Наливайченко поддержал все четыре пункта Антикоррупционной повестки дня, в частности, относительно полной перезагрузки Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции (НАПК), обновления его состава путем проведения открытых конкурсов.

Он также высказался за радикальную реформу Службы безопасности Украины (СБУ), которая предусматривает лишение ее несвойственных функций и сосредоточения на контрразведывательной и антитеррористической деятельности.

По мнению Наливайченко, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) должна быть выведена из состава Генеральной прокуратуры, а Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получить расширенные полномочия и технические ресурсы.

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