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Наливайченко высказался о втором туре президентских выборов

Сегодня, 11:48

Политик предостерег участников предвыборной гонки от провокаций и призвал к законности

Валентин Наливайченко. Фото: пресс-служба политика
Валентин Наливайченко. Фото: пресс-служба политика.
Наливайченко высказался о втором туре президентских выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2c5/8d0/5c62c58d068e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2c5/8d0/5c62c58d068e1.jpg Политика Политик предостерег участников предвыборной гонки от провокаций и призвал к законности

Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко подчеркивает важность мирной передачи президентской власти в Украине. Об этом сообщает пресс-служба политика.

По словам Наливайченко, все украинцы заинтересованы в том, чтобы страна продолжила свое движение вперед. Он призвал чиновников не поддаваться на провокации. Политик отметил, что 21 апреля должен стать решающим днем для страны.

"Мы должны обновить страну. Должны очистить все сферы жизни. Мы все – граждане этой страны и мы все отвечаем за то, чтобы 22 апреля появился шанс и перспектива для украинцев. И именно эта ответственность должна побудить каждого из нас прийти, взять бюллетень и проголосовать", – отметил лидер Движения "Справедливость".

Напомним, ранее Валентин Наливайченко подписал меморандум о принятии закона об оружии и праве украинцев на самозащиту.

Кроме того, Валентин Наливайченко выступил с инициативой размещения ротационного контингента американских военных в Украине. По словам Наливайченко, размещение военных США в Украине должно на практике ускорить интеграцию Украины в евро-атлантическое пространство безопасности, привлечь мощные иностранные инвестиции в национальную инфраструктуру и ОПК, обновить отечественные технологии, но главное – выйти на новый уровень стратегического сотрудничества между Украиной, США и Польшей.

Ранее Валенти Наливайченко призвал Запад не оставлять Украину наедине с агрессором. 

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Тег наливайченко, справедливость, политик, Валентин Наливайченко , Выборы президента Украины 2019

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