Налоговая реформа вызвала жаркие дискуссии в комитете Рады

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В Украине новая власть планирует провести масштабную налоговую реформу. Обещают: будет больше поступлений в бюджет, экономика выйдет из тени, а бизнес будете вести проще. Но согласны ли с этим же налогоплательщики?

"Сегодня" в цикле материалов пытаются разобраться в этом вопросе.

Корреспонденты "Сегодня" побывали на заседании парламентского комитета по вопросам финансов, банков и налогов жарко. Здесь рассматривали новые правила для малых предпринимателей.

Среди них – обязательные кассовые аппараты для всех, а не только для тех, чей годовой доход более 1 млн. грн., как было раньше; введение цифровых кассовых аппаратов; вознаграждения клиентам за разоблачение нечестных продавцов.

В переполненном зале – представители ассоциаций и бизнесмены. Кто не поместился, или не пустили – ждет снаружи.Если закон примут, всем им придется залезть в собственный карман, прежде всего – "упрощенцам". Это предприниматели, чей годовой доход, в зависимости от группы, не превышает 1,5-5 млн. грн. в год. Лимиты установили 10 лет назад. Тогда это были одни деньги, сегодня – совсем другие. В законопроектах это проигнорировали.

"Сейчас, если бить все чеки через кассовый аппарат, предприниматель превышает лимит второй группы "упрощенки", второй и третьей группы, и он теряет право работать на упрощенной системе. Надо поднять лимит, и тогда перестанет быть проблемой бить чеки", – заявляет представитель комитета предпринимателей Украины Эдуард Курганский.

Установить кассовый аппарат стоит не менее 70 тыс. грн. с регистрацией. Данные – Союза защиты предпринимательства. Авторами налоговых изменений предложили альтернативу – приложения к смартфонам или планшетам. Но они будут платными, и чеки все равно нужно будет распечатывать и хранить. Нужен и принтер. Это все – дополнительные расходы.

"Мы говорим о маленьком бизнесе, очень маленьком, который торгует в очень маленьких городках, типа Прилуки, может в Киеве тоже есть, который покупает этот товар на рынках, там, на седьмом километре, какие там еще есть рынки?", – говорит предприниматель из Прилук Владимир Чумак.

Если клиенту не дадут чека, или дадут поддельный, он может пожаловаться в налоговую. Тогда получит вознаграждение – полную стоимость товара. А продавец заплатит шраф. Предприниматели уже назвали это травлей.

"Этот инструмент может вести не к детенизации экономики, а наоборот – использоваться недобросовестными лицами, чтобы оказывать давление и инициировать незаконно проверки. При этом законопроект вовсе не вводит ответственность для потребителя, который просто совершил клевету", – считает представитель Союза украинских предпринимателей Татьяна Паламарчук.

Изменения должны вывести на чистую воду крупный бизнес, который скрывается за выгодными схемами налогообложения, говорят их авторы. Эксперты отвечают: эта редакция не поможет. Зато законопроекты убьют конкуренцию, а значит – цены полезут вверх.

"Сегодня мы, потребители, имеем выбор. Мы можем пойти на базар и купить на рынке, в маленьком магазинчике какую-то крупу на развес, дешевле чем в рознице. Завтра такого может не быть. Потому что это маленький бизнес, он будет обязан иметь кассовый аппарат и вести учет", – заявила лидер "Налогового майдана" 2010 года Оксана Продан.

Председатель финансового комитета Даниил Гетманцев успокаивает. Депутаты готовы пойти на уступки.

"Вопрос о штрафов может быть обсужден. Особенно по остатку наличности в кассе. Но я обращаю ваше внимание на то, что мы не создаем этот штраф, этот штраф был в этом законе всегда", – говорит парламентского комитета по вопросам финансов, банков и налогов Даниил Гетманцев.

Законопроекты 1053 и 1073 Верховная Рада приняла в первом чтении. Вскоре они вернутся в сессионный зал – для чтения второго. Но предприниматели надеются, что и их мнение учтут.

Ранее мы писали о том, что как только законопроект зарегистрировали в парламенте, эксперты заговорили о налоговом давлении.

Новости "Сегодня" писали, что налоговые новации, заложенные в законопроекте № 1210, затормозят развитие украинской экономики как минимум на 2%.

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