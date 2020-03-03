"Нам пустые саммиты не нужны": Лавров сделал заявление по "нормандской встрече"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил против встречи "Нормандской четверки", пока не будут выполнены парижские договоренности. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

Он снова цинично обвиняет Киев в невыполнении договоренностей, достигнутых в Париже, и даже сетует на то, что Германия и Франция не хотят повлиять на Украину. Российский министр хочет, чтобы украинская сторона приступила к разведению сил на Донбассе, разминировании территорий, закреплению особого статуса Донбасса.

"Вместо этого они на передний план выдвигают, как самоцель, созыв еще одной встречи в верхах "Нормандской четверки" независимо от того, будет выполнена предыдущая договоренность или нет. Нам такие пустые саммиты ради саммитов не нужны. Мы об этом нашим партнерам сказали", – сказал Лавров.

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Глава МИД РФ заявил о безалтернативности Минских соглашений и не доволен, что Киев хочет их изменить.

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"Мы слышим множество конкретных идей, которые расшифровывают мысль господина Пристайко (о необходимости внесения изменений в Минские соглашения – ред.), включая заявления о том, что нужно разогнать органы власти в самопровозглашенных "республиках", ввести войска ООН и взять весь периметр этих территорий под контроль, а уже потом проводить выборы и многое другое", – сказал Лавров и добавил, что просил Германию и Францию отреагировать на такие заявления Украины.

Напомним, на последних переговорах "Нормандской четверки" в Париже были согласованы выводы саммита, коммюнике, которое пообещали выполнить и Украина, и Россия. Стоит отметить, что первый пункт документа обязывает к полному прекращению огня по всей зоне конфликта на Донбассе, и это условие должно было быть выполнено до конца 2019 года. Однако поддерживаемые Россией боевики ни на день не прекращали обстрелы.

Отметим, что новая встреча лидеров стран "нормандского формата" планировалась на апрель в Берлине.

После заседания 27 февраля в Минске Трехсторонней контактной группы стало и понятно – разведение сил на Донбассе откладывается, поскольку не удалось договорится о новых участках. Представители Украины заявили, что это попытка сорвать выполнение договоренностей лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже. И призвали Россию обеспечить режим прекращения огня, освободить пленников и допустить представителей Международного комитета Красного Креста на временно оккупированные территории.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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