Нападавших на Гриценко посадили под домашний арест

Сегодня, 22:03

Представитель прокуратуры просил избрать относительно подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей

Анатолий Гриценко, фото facebook.com/Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко, фото facebook.com/Анатолий Гриценко

Приморский райсуд Одессы рассмотрел ходатайство местной прокуратуры №3 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых задержанных нападавших на политического деятеля и вынесли постановление о домашнем аресте.

Об этом сегодня сообщила представитель Одесской облпрокуратуры Инна Верба, передает "Укринформ".

"Приморский суд заслушал стороны обвинения и защиты и вынес решение – отправить пять подозреваемых под круглосуточный домашний арест на срок 60 суток", – отметила Верба.

Представитель прокуратуры Валентин Лебедев просил избрать относительно подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей "из-за тяжести преступления и возможного давление на свидетелей". Но суд учел также мнение стороны защиты и решил не применять к подсудимым исключительную меру пресечения.

Напомним, 28 ноября в Одессе Гриценко закидали яйцами и хотели подарить "подарок". Очевидцы утверждают, что нападавшими были молодые мужчины спортивного телосложения.

Кроме того, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что  Нацполицией.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признаками ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство"), ч. 2 ст. 342 ("Сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей") и ч.2 ст. 346 ("Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля") Уголовного кодекса Украины.
Одесса, суд, гриценко, нападение, домашний арест, задержанные

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